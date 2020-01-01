Tokenomie pentru ArchLoot (AL) Descoperă informații cheie despre ArchLoot (AL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ArchLoot (AL) ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure. ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure. Pagină de internet oficială: https://ArchLoot.com Carte albă: https://doc.archloot.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x046BAd07658f3B6cAd9A396CFcbC1243AF452ec1 Cumpără AL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ArchLoot (AL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ArchLoot (AL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 47.41M $ 47.41M $ 47.41M Ofertă totală: $ 992.46M $ 992.46M $ 992.46M Ofertă aflată în circulație: $ 806.35M $ 806.35M $ 806.35M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 58.36M $ 58.36M $ 58.36M Maxim dintotdeauna: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Minim dintotdeauna: $ 0.05825812244707301 $ 0.05825812244707301 $ 0.05825812244707301 Preț curent: $ 0.0588 $ 0.0588 $ 0.0588 Află mai mult despre prețul tokenului ArchLoot (AL)

Tokenomie pentru ArchLoot (AL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ArchLoot (AL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AL, explorează prețul în direct al tokenului AL!

Cum se cumpără AL Te interesează să adaugi ArchLoot (AL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AL pe MEXC!

Istoric de preț pentru ArchLoot (AL) Analiza istoricului de preț pentru AL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AL!

Predicție de preț pentru AL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AL? Pagina noastră de predicție de preț pentru AL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AL!

