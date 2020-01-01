Tokenomie pentru AIT Protocol (AITPROTOCOL) Descoperă informații cheie despre AIT Protocol (AITPROTOCOL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.

Pagină de internet oficială: https://aitprotocol.ai/
Carte albă: https://github.com/ait-protocol/einstein-ait-prod
Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x89d584A1EDB3A70B3B07963F9A3eA5399E38b136

Tokenomie și analiză de preț pentru AIT Protocol (AITPROTOCOL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AIT Protocol (AITPROTOCOL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Ofertă totală: $ 297.60M $ 297.60M $ 297.60M Ofertă aflată în circulație: $ 295.61M $ 295.61M $ 295.61M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Maxim dintotdeauna: $ 0.72 $ 0.72 $ 0.72 Minim dintotdeauna: $ 0.004280099445501959 $ 0.004280099445501959 $ 0.004280099445501959 Preț curent: $ 0.00452 $ 0.00452 $ 0.00452 Află mai mult despre prețul tokenului AIT Protocol (AITPROTOCOL)

Tokenomie pentru AIT Protocol (AITPROTOCOL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AIT Protocol (AITPROTOCOL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AITPROTOCOL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AITPROTOCOL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AITPROTOCOL, explorează prețul în direct al tokenului AITPROTOCOL!

Istoric de preț pentru AIT Protocol (AITPROTOCOL) Analiza istoricului de preț pentru AITPROTOCOL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AITPROTOCOL!

Predicție de preț pentru AITPROTOCOL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AITPROTOCOL? Pagina noastră de predicție de preț pentru AITPROTOCOL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AITPROTOCOL!

