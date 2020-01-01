Tokenomie pentru Solidus Ai Tech (AITECH) Descoperă informații cheie despre Solidus Ai Tech (AITECH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Solidus Ai Tech (AITECH) Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world's first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply. Pagină de internet oficială: https://aitech.io Carte albă: https://docs.aitech.io Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/FUW4poh6s7uychceF8u1mo7NS65vzjX5vmS7Yi7GYQnz Cumpără AITECH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Solidus Ai Tech (AITECH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Solidus Ai Tech (AITECH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 46.66M $ 46.66M $ 46.66M Ofertă totală: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Ofertă aflată în circulație: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 58.06M $ 58.06M $ 58.06M Maxim dintotdeauna: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Minim dintotdeauna: $ 0.012467981829482607 $ 0.012467981829482607 $ 0.012467981829482607 Preț curent: $ 0.02903 $ 0.02903 $ 0.02903 Află mai mult despre prețul tokenului Solidus Ai Tech (AITECH)

Tokenomie pentru Solidus Ai Tech (AITECH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Solidus Ai Tech (AITECH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AITECH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AITECH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AITECH, explorează prețul în direct al tokenului AITECH!

Cum se cumpără AITECH Te interesează să adaugi Solidus Ai Tech (AITECH) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AITECH, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AITECH pe MEXC!

Istoric de preț pentru Solidus Ai Tech (AITECH) Analiza istoricului de preț pentru AITECH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AITECH!

Predicție de preț pentru AITECH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AITECH? Pagina noastră de predicție de preț pentru AITECH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AITECH!

