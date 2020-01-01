Tokenomie pentru AiMalls (AIT) Descoperă informații cheie despre AiMalls (AIT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AiMalls (AIT) AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme. Pagină de internet oficială: https://aimalls.app Carte albă: https://cdn.aimalls.app/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x5f113f7ef20ff111fd130e83d8e97fd1e0e2518f

Tokenomie și analiză de preț pentru AiMalls (AIT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AiMalls (AIT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 161.71K Ofertă totală: $ 834.54K Ofertă aflată în circulație: $ 201.89K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 668.47K Maxim dintotdeauna: $ 19.8 Minim dintotdeauna: $ 0.7373988825170275 Preț curent: $ 0.801

Tokenomie pentru AiMalls (AIT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AiMalls (AIT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AIT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AIT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AIT, explorează prețul în direct al tokenului AIT!

