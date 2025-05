AIT

AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.

NumeAIT

PozițieNo.2562

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)1.12%

Ofertă află în circulație201,885

Ofertă maximă0

Ofertă totală834,543

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna30.417308906106708,2023-10-30

Cel mai mic preț0.8688694096300257,2025-05-24

Lanț de blocuri publicBSC

