Informații despre AI COMPANIONS (AIC) AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi. Pagină de internet oficială: https://aivcompanions.com/ Carte albă: https://aivcompanions.com/AIC_Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xbe6ad1eb9876cf3d3f9b85feecfb400298e80143

Tokenomie și analiză de preț pentru AI COMPANIONS (AIC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AI COMPANIONS (AIC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 235.81M $ 235.81M $ 235.81M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 314.42M $ 314.42M $ 314.42M Maxim dintotdeauna: $ 0.569 $ 0.569 $ 0.569 Minim dintotdeauna: $ 0.017493720608467617 $ 0.017493720608467617 $ 0.017493720608467617 Preț curent: $ 0.314418 $ 0.314418 $ 0.314418 Află mai mult despre prețul tokenului AI COMPANIONS (AIC)

Tokenomie pentru AI COMPANIONS (AIC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AI COMPANIONS (AIC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AIC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AIC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AIC, explorează prețul în direct al tokenului AIC!

Cum se cumpără AIC Te interesează să adaugi AI COMPANIONS (AIC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AIC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AIC pe MEXC!

Istoric de preț pentru AI COMPANIONS (AIC) Analiza istoricului de preț pentru AIC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AIC!

Predicție de preț pentru AIC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AIC? Pagina noastră de predicție de preț pentru AIC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AIC!

