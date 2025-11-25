Ce este AGIALPHA

Tokenomie și analiză de preț pentru AGI Alpha (AGIALPHA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AGI Alpha (AGIALPHA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M Maxim dintotdeauna: $ 0.03709 $ 0.03709 $ 0.03709 Minim dintotdeauna: $ 0.000577276480339268 $ 0.000577276480339268 $ 0.000577276480339268 Preț curent: $ 0.003006 $ 0.003006 $ 0.003006 Află mai mult despre prețul tokenului AGI Alpha (AGIALPHA) Cumpără AGIALPHA acum!

Informații despre AGI Alpha (AGIALPHA) Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype. Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype. Pagină de internet oficială: https://agialpha.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/tWKHzXd5PRmxTF5cMfJkm2Ua3TcjwNNoSRUqx6Apump

Tokenomie pentru AGI Alpha (AGIALPHA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AGI Alpha (AGIALPHA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AGIALPHA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AGIALPHA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AGIALPHA, explorează prețul în direct al tokenului AGIALPHA!

Cum se cumpără AGIALPHA Te interesează să adaugi AGI Alpha (AGIALPHA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AGIALPHA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AGIALPHA pe MEXC! Istoric de preț pentru AGI Alpha (AGIALPHA) Analiza istoricului de preț pentru AGIALPHA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AGIALPHA! Predicție de preț pentru AGIALPHA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AGIALPHA? Pagina noastră de predicție de preț pentru AGIALPHA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AGIALPHA!

