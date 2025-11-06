BursăDEX+
Prețul în timp real pentru AGI Alpha astăzi este 0.00652 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AGIALPHA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru AGIALPHA pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru AGI Alpha astăzi este 0.00652 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AGIALPHA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru AGIALPHA pe MEXC acum.

Pret AGI Alpha (AGIALPHA)

Preț în timp real pentru 1 AGIALPHA în USD:

$0.00652
+13.35%1D
USD
AGI Alpha (AGIALPHA) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:30:04 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru AGI Alpha (AGIALPHA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00476
Minim 24 h
$ 0.00777
Maxim 24 h

$ 0.00476
$ 0.00777
$ 0.049960137859604584
$ 0.000577276480339268
0.00%

+13.35%

-8.02%

-8.02%

Prețul în timp real pentru AGI Alpha (AGIALPHA) este $ 0.00652. În ultimele 24 de ore, tokenul AGIALPHA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00476 și un maxim de $ 0.00777, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AGIALPHA este $ 0.049960137859604584, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000577276480339268.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AGIALPHA s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu +13.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.02% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AGI Alpha (AGIALPHA)

No.1355

$ 6.52M
$ 3.18K
$ 6.52M
1000.00M
999,996,903.81
SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru AGI Alpha este $ 6.52M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 3.18K. Oferta aflată în circulație pentru AGIALPHA este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999996903.81. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.52M.

Istoric de preț pentru AGI Alpha (AGIALPHA) USD

Urmărește modificările de preț pentru AGI Alpha pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.000767905+13.35%
30 de zile$ +0.00038+6.18%
60 de zile$ -0.01988-75.31%
90 de zile$ -0.00848-56.54%
Modificare de preț astăzi pentru AGI Alpha

Astăzi, AGIALPHA a înregistrat o modificare de $ +0.000767905 (+13.35%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru AGI Alpha

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.00038 (+6.18%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru AGI Alpha

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, AGIALPHA a văzut o modificare de $ -0.01988 (-75.31%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru AGI Alpha

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00848 (-56.54%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru AGI Alpha (AGIALPHA)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru AGI Alpha.

Ce este AGI Alpha (AGIALPHA)

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

Tokenul AGI Alpha este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile AGI Alpha. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru AGIALPHA pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre AGI Alpha pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare AGI Alpha fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru AGI Alpha (USD)

Ce valoare va avea AGI Alpha (AGIALPHA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale AGI Alpha (AGIALPHA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru AGI Alpha.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru AGI Alpha!

Tokenomie pentru AGI Alpha (AGIALPHA)

Înțelegerea tokenomică a AGI Alpha (AGIALPHA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru AGIALPHA!

Cum se cumpără AGI Alpha (AGIALPHA)

Vrei să știi cum să cumperi AGI Alpha? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra AGI Alpha cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

AGIALPHA în monede locale

Resursă AGI Alpha

Pentru o înțelegere mai aprofundată a AGI Alpha, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web AGI Alpha oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre AGI Alpha

Cât valorează AGI Alpha (AGIALPHA) astăzi?
Prețul pe viu pentru AGIALPHA în USD este 0.00652 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru AGIALPHA în USD?
Prețul actual pentru AGIALPHA la USD este $ 0.00652. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru AGI Alpha?
Capitalizarea de piață pentru AGIALPHA este $ 6.52M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru AGIALPHA?
Ofertă aflată în circulație pentru AGIALPHA este 1000.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru AGIALPHA?
AGIALPHA a obținut un preț ATH de 0.049960137859604584 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru AGIALPHA?
AGIALPHA a avut un preț ATL de 0.000577276480339268 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru AGIALPHA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru AGIALPHA este $ 3.18K USD.
Va crește AGIALPHA în acest an?
AGIALPHA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru AGIALPHA pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru AGI Alpha (AGIALPHA)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

