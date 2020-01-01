Tokenomie pentru AEROBUD (AEROBUD) Descoperă informații cheie despre AEROBUD (AEROBUD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AEROBUD (AEROBUD) AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin. Pagină de internet oficială: https://aerobud.org/ Carte albă: https://docs.aerobud.org/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xfad8cb754230dbfd249db0e8eccb5142dd675a0d

Tokenomie și analiză de preț pentru AEROBUD (AEROBUD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AEROBUD (AEROBUD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.27M $ 6.27M $ 6.27M Maxim dintotdeauna: $ 0.03246 $ 0.03246 $ 0.03246 Minim dintotdeauna: $ 0.000498990731193964 $ 0.000498990731193964 $ 0.000498990731193964 Preț curent: $ 0.00627 $ 0.00627 $ 0.00627 Află mai mult despre prețul tokenului AEROBUD (AEROBUD)

Tokenomie pentru AEROBUD (AEROBUD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AEROBUD (AEROBUD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AEROBUD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AEROBUD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AEROBUD, explorează prețul în direct al tokenului AEROBUD!

Cum se cumpără AEROBUD Te interesează să adaugi AEROBUD (AEROBUD) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AEROBUD, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AEROBUD pe MEXC!

Istoric de preț pentru AEROBUD (AEROBUD) Analiza istoricului de preț pentru AEROBUD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AEROBUD!

Predicție de preț pentru AEROBUD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AEROBUD? Pagina noastră de predicție de preț pentru AEROBUD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AEROBUD!

