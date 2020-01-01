Tokenomie pentru Aerodrome Finance (AERO) Descoperă informații cheie despre Aerodrome Finance (AERO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Aerodrome Finance (AERO) Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience. Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience. Pagină de internet oficială: https://aerodrome.finance/ Carte albă: https://aerodrome.finance/docs Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631 Cumpără AERO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Aerodrome Finance (AERO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Aerodrome Finance (AERO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 934.10M $ 934.10M $ 934.10M Ofertă totală: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B Ofertă aflată în circulație: $ 900.08M $ 900.08M $ 900.08M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.82B $ 1.82B $ 1.82B Maxim dintotdeauna: $ 2.251 $ 2.251 $ 2.251 Minim dintotdeauna: $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 Preț curent: $ 1.0378 $ 1.0378 $ 1.0378 Află mai mult despre prețul tokenului Aerodrome Finance (AERO)

Tokenomie pentru Aerodrome Finance (AERO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Aerodrome Finance (AERO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AERO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AERO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AERO, explorează prețul în direct al tokenului AERO!

Istoric de preț pentru Aerodrome Finance (AERO) Analiza istoricului de preț pentru AERO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AERO!

Predicție de preț pentru AERO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AERO? Pagina noastră de predicție de preț pentru AERO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AERO!

