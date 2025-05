AERO

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

NumeAERO

PozițieNo.121

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)4.08%

Ofertă află în circulație826,324,339.7923286

Ofertă maximă∞

Ofertă totală1,639,198,175.4216464

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna2.330764700582137,2024-12-07

Cel mai mic preț0.00642369156521956,2023-12-14

Lanț de blocuri publicBASE

IntroducereAerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.