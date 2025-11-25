Ce este ADX

Tokenomie și analiză de preț pentru AdEx (ADX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AdEx (ADX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.80M $ 16.80M $ 16.80M Ofertă totală: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Ofertă aflată în circulație: $ 147.90M $ 147.90M $ 147.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.04M $ 17.04M $ 17.04M Maxim dintotdeauna: $ 0.1846 $ 0.1846 $ 0.1846 Minim dintotdeauna: $ 0.034879632974 $ 0.034879632974 $ 0.034879632974 Preț curent: $ 0.1136 $ 0.1136 $ 0.1136 Află mai mult despre prețul tokenului AdEx (ADX) Cumpără ADX acum!

Informații despre AdEx (ADX) AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it's finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don't have to. AURA's AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience. Pagină de internet oficială: https://www.adex.network/ Carte albă: https://adexnetwork.notion.site/AdEx-AURA-Vision-198552af7b4f802d8f44c46b3f8ec7ec Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xade00c28244d5ce17d72e40330b1c318cd12b7c3

Tokenomie pentru AdEx (ADX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AdEx (ADX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ADX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ADX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ADX, explorează prețul în direct al tokenului ADX!

Cum se cumpără ADX Te interesează să adaugi AdEx (ADX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ADX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ADX pe MEXC! Istoric de preț pentru AdEx (ADX) Analiza istoricului de preț pentru ADX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ADX! Predicție de preț pentru ADX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ADX? Pagina noastră de predicție de preț pentru ADX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ADX!

