Prețul în timp real pentru AdEx astăzi este 0.1278 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ADX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ADX pe MEXC acum.

Pret AdEx (ADX)

Preț în timp real pentru 1 ADX în USD:

$0.1278
+1.02%1D
USD
AdEx (ADX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:29:56 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru AdEx (ADX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.1258
Minim 24 h
$ 0.1341
Maxim 24 h

$ 0.1258
$ 0.1341
$ 3.708280086517334
$ 0.034879632974
+0.70%

+1.02%

-8.98%

-8.98%

Prețul în timp real pentru AdEx (ADX) este $ 0.1278. În ultimele 24 de ore, tokenul ADX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.1258 și un maxim de $ 0.1341, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ADX este $ 3.708280086517334, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.034879632974.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ADX s-a modificat cu +0.70% în decursul ultimei ore, cu +1.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.98% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AdEx (ADX)

No.812

$ 18.90M
$ 5.72K
$ 19.17M
147.90M
150,000,000
150,000,000
98.60%

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru AdEx este $ 18.90M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 5.72K. Oferta aflată în circulație pentru ADX este 147.90M, cu o ofertă totală de 150000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 19.17M.

Istoric de preț pentru AdEx (ADX) USD

Urmărește modificările de preț pentru AdEx pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.00129+1.02%
30 de zile$ +0.0225+21.36%
60 de zile$ +0.0051+4.15%
90 de zile$ -0.0071-5.27%
Modificare de preț astăzi pentru AdEx

Astăzi, ADX a înregistrat o modificare de $ +0.00129 (+1.02%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru AdEx

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0225 (+21.36%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru AdEx

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ADX a văzut o modificare de $ +0.0051 (+4.15%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru AdEx

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0071 (-5.27%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru AdEx (ADX)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru AdEx.

Ce este AdEx (ADX)

AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.

Tokenul AdEx este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile AdEx. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ADX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre AdEx pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare AdEx fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru AdEx (USD)

Ce valoare va avea AdEx (ADX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale AdEx (ADX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru AdEx.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru AdEx!

Tokenomie pentru AdEx (ADX)

Înțelegerea tokenomică a AdEx (ADX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ADX!

Cum se cumpără AdEx (ADX)

Vrei să știi cum să cumperi AdEx? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra AdEx cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ADX în monede locale

1 AdEx(ADX) în VND
3,363.057
1 AdEx(ADX) în AUD
A$0.196812
1 AdEx(ADX) în GBP
0.097128
1 AdEx(ADX) în EUR
0.109908
1 AdEx(ADX) în USD
$0.1278
1 AdEx(ADX) în MYR
RM0.534204
1 AdEx(ADX) în TRY
5.381658
1 AdEx(ADX) în JPY
¥19.5534
1 AdEx(ADX) în ARS
ARS$185.485086
1 AdEx(ADX) în RUB
10.373526
1 AdEx(ADX) în INR
11.325636
1 AdEx(ADX) în IDR
Rp2,129.999148
1 AdEx(ADX) în PHP
7.5402
1 AdEx(ADX) în EGP
￡E.6.043662
1 AdEx(ADX) în BRL
R$0.682452
1 AdEx(ADX) în CAD
C$0.180198
1 AdEx(ADX) în BDT
15.592878
1 AdEx(ADX) în NGN
183.620484
1 AdEx(ADX) în COP
$489.654198
1 AdEx(ADX) în ZAR
R.2.221164
1 AdEx(ADX) în UAH
5.375268
1 AdEx(ADX) în TZS
T.Sh.314.0046
1 AdEx(ADX) în VES
Bs28.4994
1 AdEx(ADX) în CLP
$120.5154
1 AdEx(ADX) în PKR
Rs36.121392
1 AdEx(ADX) în KZT
67.226634
1 AdEx(ADX) în THB
฿4.143276
1 AdEx(ADX) în TWD
NT$3.95541
1 AdEx(ADX) în AED
د.إ0.469026
1 AdEx(ADX) în CHF
Fr0.10224
1 AdEx(ADX) în HKD
HK$0.993006
1 AdEx(ADX) în AMD
֏48.87072
1 AdEx(ADX) în MAD
.د.م1.189818
1 AdEx(ADX) în MXN
$2.380914
1 AdEx(ADX) în SAR
ريال0.47925
1 AdEx(ADX) în ETB
Br19.616022
1 AdEx(ADX) în KES
KSh16.504092
1 AdEx(ADX) în JOD
د.أ0.0906102
1 AdEx(ADX) în PLN
0.471582
1 AdEx(ADX) în RON
лв0.563598
1 AdEx(ADX) în SEK
kr1.224324
1 AdEx(ADX) în BGN
лв0.215982
1 AdEx(ADX) în HUF
Ft42.813
1 AdEx(ADX) în CZK
2.697858
1 AdEx(ADX) în KWD
د.ك0.0392346
1 AdEx(ADX) în ILS
0.417906
1 AdEx(ADX) în BOB
Bs0.88182
1 AdEx(ADX) în AZN
0.21726
1 AdEx(ADX) în TJS
SM1.178316
1 AdEx(ADX) în GEL
0.346338
1 AdEx(ADX) în AOA
Kz116.60472
1 AdEx(ADX) în BHD
.د.ب0.0480528
1 AdEx(ADX) în BMD
$0.1278
1 AdEx(ADX) în DKK
kr0.826866
1 AdEx(ADX) în HNL
L3.358584
1 AdEx(ADX) în MUR
5.8788
1 AdEx(ADX) în NAD
$2.219886
1 AdEx(ADX) în NOK
kr1.306116
1 AdEx(ADX) în NZD
$0.226206
1 AdEx(ADX) în PAB
B/.0.1278
1 AdEx(ADX) în PGK
K0.545706
1 AdEx(ADX) în QAR
ر.ق0.465192
1 AdEx(ADX) în RSD
дин.12.99726
1 AdEx(ADX) în UZS
soʻm1,521.428328
1 AdEx(ADX) în ALL
L10.718586
1 AdEx(ADX) în ANG
ƒ0.228762
1 AdEx(ADX) în AWG
ƒ0.23004
1 AdEx(ADX) în BBD
$0.2556
1 AdEx(ADX) în BAM
KM0.215982
1 AdEx(ADX) în BIF
Fr376.8822
1 AdEx(ADX) în BND
$0.16614
1 AdEx(ADX) în BSD
$0.1278
1 AdEx(ADX) în JMD
$20.49273
1 AdEx(ADX) în KHR
513.252468
1 AdEx(ADX) în KMF
Fr54.4428
1 AdEx(ADX) în LAK
2,778.260814
1 AdEx(ADX) în LKR
රු38.962386
1 AdEx(ADX) în MDL
L2.186658
1 AdEx(ADX) în MGA
Ar575.6751
1 AdEx(ADX) în MOP
P1.0224
1 AdEx(ADX) în MVR
1.96812
1 AdEx(ADX) în MWK
MK221.49018
1 AdEx(ADX) în MZN
MT8.17281
1 AdEx(ADX) în NPR
रु18.10926
1 AdEx(ADX) în PYG
906.3576
1 AdEx(ADX) în RWF
Fr185.6934
1 AdEx(ADX) în SBD
$1.050516
1 AdEx(ADX) în SCR
1.755972
1 AdEx(ADX) în SRD
$4.9203
1 AdEx(ADX) în SVC
$1.116972
1 AdEx(ADX) în SZL
L2.21733
1 AdEx(ADX) în TMT
m0.4473
1 AdEx(ADX) în TND
د.ت0.3781602
1 AdEx(ADX) în TTD
$0.865206
1 AdEx(ADX) în UGX
Sh446.7888
1 AdEx(ADX) în XAF
Fr72.7182
1 AdEx(ADX) în XCD
$0.34506
1 AdEx(ADX) în XOF
Fr72.7182
1 AdEx(ADX) în XPF
Fr13.1634
1 AdEx(ADX) în BWP
P1.71891
1 AdEx(ADX) în BZD
$0.256878
1 AdEx(ADX) în CVE
$12.227904
1 AdEx(ADX) în DJF
Fr22.7484
1 AdEx(ADX) în DOP
$8.220096
1 AdEx(ADX) în DZD
د.ج16.698348
1 AdEx(ADX) în FJD
$0.291384
1 AdEx(ADX) în GNF
Fr1,111.221
1 AdEx(ADX) în GTQ
Q0.978948
1 AdEx(ADX) în GYD
$26.730648
1 AdEx(ADX) în ISK
kr16.1028

Resursă AdEx

Pentru o înțelegere mai aprofundată a AdEx, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web AdEx oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre AdEx

Cât valorează AdEx (ADX) astăzi?
Prețul pe viu pentru ADX în USD este 0.1278 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ADX în USD?
Prețul actual pentru ADX la USD este $ 0.1278. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru AdEx?
Capitalizarea de piață pentru ADX este $ 18.90M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ADX?
Ofertă aflată în circulație pentru ADX este 147.90M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ADX?
ADX a obținut un preț ATH de 3.708280086517334 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ADX?
ADX a avut un preț ATL de 0.034879632974 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ADX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ADX este $ 5.72K USD.
Va crește ADX în acest an?
ADX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ADX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:29:56 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru AdEx (ADX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

