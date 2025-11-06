Ce este AdEx (ADX)

Tokenul AdEx este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile AdEx. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ADX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre AdEx pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare AdEx fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru AdEx (USD)

Ce valoare va avea AdEx (ADX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale AdEx (ADX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru AdEx.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru AdEx!

Tokenomie pentru AdEx (ADX)

Înțelegerea tokenomică a AdEx (ADX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ADX!

Cum se cumpără AdEx (ADX)

Vrei să știi cum să cumperi AdEx? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra AdEx cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ADX în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă AdEx

Pentru o înțelegere mai aprofundată a AdEx, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre AdEx Cât valorează AdEx (ADX) astăzi? Prețul pe viu pentru ADX în USD este 0.1278 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru ADX în USD? $ 0.1278 . Consultă Prețul actual pentru ADX la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru AdEx? Capitalizarea de piață pentru ADX este $ 18.90M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru ADX? Ofertă aflată în circulație pentru ADX este 147.90M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ADX? ADX a obținut un preț ATH de 3.708280086517334 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ADX? ADX a avut un preț ATL de 0.034879632974 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru ADX? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ADX este $ 5.72K USD . Va crește ADX în acest an? ADX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ADX pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru AdEx (ADX)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

