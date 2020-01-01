Tokenomie pentru Access Protocol (ACS) Descoperă informații cheie despre Access Protocol (ACS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Access Protocol (ACS) Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters. Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters. Pagină de internet oficială: https://www.accessprotocol.co/ Carte albă: https://www.accessprotocol.co/Whitepaper_Access.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/5MAYDfq5yxtudAhtfyuMBuHZjgAbaS9tbEyEQYAhDS5y Cumpără ACS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Access Protocol (ACS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Access Protocol (ACS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 35.07M $ 35.07M $ 35.07M Ofertă totală: $ 89.29B $ 89.29B $ 89.29B Ofertă aflată în circulație: $ 43.43B $ 43.43B $ 43.43B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 72.09M $ 72.09M $ 72.09M Maxim dintotdeauna: $ 0.026999 $ 0.026999 $ 0.026999 Minim dintotdeauna: $ 0.000803365466541471 $ 0.000803365466541471 $ 0.000803365466541471 Preț curent: $ 0.0008074 $ 0.0008074 $ 0.0008074 Află mai mult despre prețul tokenului Access Protocol (ACS)

Tokenomie pentru Access Protocol (ACS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Access Protocol (ACS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ACS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ACS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ACS, explorează prețul în direct al tokenului ACS!

Cum se cumpără ACS Te interesează să adaugi Access Protocol (ACS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ACS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ACS pe MEXC!

Istoric de preț pentru Access Protocol (ACS) Analiza istoricului de preț pentru ACS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ACS!

Predicție de preț pentru ACS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ACS? Pagina noastră de predicție de preț pentru ACS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ACS!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!