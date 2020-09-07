Tokenomie pentru Alchemy (ACH) Descoperă informații cheie despre Alchemy (ACH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Alchemy (ACH) Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay's token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain. Pagină de internet oficială: https://alchemypay.org/ Carte albă: https://file.alchemytech.io/Alchemy_WP-EN.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d

Tokenomie și analiză de preț pentru Alchemy (ACH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Alchemy (ACH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 169.90M $ 169.90M $ 169.90M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 9.53B $ 9.53B $ 9.53B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 178.30M $ 178.30M $ 178.30M Maxim dintotdeauna: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Minim dintotdeauna: $ 0.00133775 $ 0.00133775 $ 0.00133775 Preț curent: $ 0.01783 $ 0.01783 $ 0.01783 Află mai mult despre prețul tokenului Alchemy (ACH)

Tokenomie pentru Alchemy (ACH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Alchemy (ACH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ACH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ACH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ACH, explorează prețul în direct al tokenului ACH!

Istoric de preț pentru Alchemy (ACH) Analiza istoricului de preț pentru ACH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ACH!

Predicție de preț pentru ACH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ACH? Pagina noastră de predicție de preț pentru ACH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ACH!

