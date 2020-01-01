Tokenomie pentru Fusionist (ACE) Descoperă informații cheie despre Fusionist (ACE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fusionist (ACE) ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game. ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game. Pagină de internet oficială: https://ace.fusionist.io/ Carte albă: https://www.fusionist.io/doc/Fusionist_Endurance_WhitePaper_Ver1.0_Publish.pdf Explorator de blocuri: https://explorer-endurance.fusionist.io/accounts Cumpără ACE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Fusionist (ACE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fusionist (ACE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 34.58M $ 34.58M $ 34.58M Ofertă totală: $ 146.31M $ 146.31M $ 146.31M Ofertă aflată în circulație: $ 74.94M $ 74.94M $ 74.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 67.84M $ 67.84M $ 67.84M Maxim dintotdeauna: $ 20 $ 20 $ 20 Minim dintotdeauna: $ 0.4264239671179304 $ 0.4264239671179304 $ 0.4264239671179304 Preț curent: $ 0.4615 $ 0.4615 $ 0.4615 Află mai mult despre prețul tokenului Fusionist (ACE)

Tokenomie pentru Fusionist (ACE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fusionist (ACE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ACE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ACE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ACE, explorează prețul în direct al tokenului ACE!

Cum se cumpără ACE Te interesează să adaugi Fusionist (ACE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ACE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ACE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Fusionist (ACE) Analiza istoricului de preț pentru ACE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ACE!

Predicție de preț pentru ACE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ACE? Pagina noastră de predicție de preț pentru ACE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ACE!

