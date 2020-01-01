Tokenomie pentru ApeBond (ABOND) Descoperă informații cheie despre ApeBond (ABOND), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ApeBond (ABOND) ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner. Pagină de internet oficială: https://ape.bond/ Carte albă: https://docs.ape.bond Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x34294afabcbaffc616ac6614f6d2e17260b78bed

Tokenomie și analiză de preț pentru ApeBond (ABOND) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ApeBond (ABOND), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 560.95K Ofertă totală: $ 455.80M Ofertă aflată în circulație: $ 343.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.06M Maxim dintotdeauna: $ 0.11136 Minim dintotdeauna: $ 0.000855833319246407 Preț curent: $ 0.0016318

Tokenomie pentru ApeBond (ABOND): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ApeBond (ABOND) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ABOND care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ABOND care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Cum se cumpără ABOND Te interesează să adaugi ApeBond (ABOND) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ABOND, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.

Istoric de preț pentru ApeBond (ABOND) Analiza istoricului de preț pentru ABOND ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru ABOND Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ABOND? Pagina noastră de predicție de preț pentru ABOND combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

