ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner.

PozițieNo.2165

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.02%

Ofertă află în circulație343,763,856.98

Ofertă maximă650,000,000

Ofertă totală455,803,142.7

Rată de circulație0.5288%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.08104676105477272,2023-12-12

Cel mai mic preț0.000855833319246407,2025-03-31

Lanț de blocuri publicBSC

