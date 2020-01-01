Tokenomie pentru AI Nexus (A1X) Descoperă informații cheie despre AI Nexus (A1X), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AI Nexus (A1X) AI Nexus is an online infrastructure project that enables users to create digital twins, build unique virtual spaces with AI tools, play and create games with AI and organize contests and events. AI Nexus is an online infrastructure project that enables users to create digital twins, build unique virtual spaces with AI tools, play and create games with AI and organize contests and events. Pagină de internet oficială: https://www.ainexus.ltd Carte albă: https://ainexus.b-cdn.net/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/mntCwvmSD2zjYNkF86hPYyDRyU3EdwT4cXwTkoVsPai Cumpără A1X acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AI Nexus (A1X) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AI Nexus (A1X), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Maxim dintotdeauna: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 Minim dintotdeauna: $ 0.001123268360181859 $ 0.001123268360181859 $ 0.001123268360181859 Preț curent: $ 0.001121 $ 0.001121 $ 0.001121 Află mai mult despre prețul tokenului AI Nexus (A1X)

Tokenomie pentru AI Nexus (A1X): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AI Nexus (A1X) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri A1X care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri A1X care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru A1X, explorează prețul în direct al tokenului A1X!

Cum se cumpără A1X Te interesează să adaugi AI Nexus (A1X) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru A1X, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra A1X pe MEXC!

Istoric de preț pentru AI Nexus (A1X) Analiza istoricului de preț pentru A1X ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru A1X!

Predicție de preț pentru A1X Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta A1X? Pagina noastră de predicție de preț pentru A1X combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul A1X!

