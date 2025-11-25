Ce este 67

Tokenomie pentru The Official 67 Coin (67) Descoperă informații cheie despre The Official 67 Coin (67), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru The Official 67 Coin (67) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru The Official 67 Coin (67), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.73M Ofertă totală: $ 999.68M Ofertă aflată în circulație: $ 999.68M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 28.73M Maxim dintotdeauna: $ 0.04499 Minim dintotdeauna: $ 0.000086375925910336 Preț curent: $ 0.02874

Informații despre The Official 67 Coin (67) Pagină de internet oficială: https://x.com/i/communities/1987949705322508569 Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/9AvytnUKsLxPxFHFqS6VLxaxt5p6BhYNr53SD2Chpump

Tokenomie pentru The Official 67 Coin (67): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru The Official 67 Coin (67) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri 67 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri 67 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru 67, explorează prețul în direct al tokenului 67!

Istoric de preț pentru The Official 67 Coin (67) Analiza istoricului de preț pentru 67 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

