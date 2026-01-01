Prețul de astăzi pentru The Official 67 Coin

Prețul în timp real pentru The Official 67 Coin (67) este astăzi $ 0.012516, cu o modificare de 6.52% în ultimele 24 de ore. Cursul de conversie actual pentru 67 în USD este $ 0.012516 pe 67.

The Official 67 Coin ocupă în prezent poziția #912 în funcție de capitalizarea de piață $ 12.51M, cu o ofertă aflată în circulație de 999.68M 67. În ultimele 24 de ore, 67 s-a tranzacționat între $ 0.01242 (minim) și $ 0.01557 (maxim), reflectând activitatea de piață. Maximul istoric se situează la $ 0.043900645791901, în timp ce minimul istoric a fost $ 0.000086375925910336.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 67 a avut o modificare de -5.24% în ultima oră și de -66.04% în ultimele 7 zile. În ultima zi, volumul total de tranzacționare a atins $ 94.10K.

Informații privind piața The Official 67 Coin (67)

Poziție No.912 Capitalizare de piață $ 12.51M$ 12.51M $ 12.51M Volum (24 ore) $ 94.10K$ 94.10K $ 94.10K Capitalizare de piață complet diluată $ 12.51M$ 12.51M $ 12.51M Ofertă află în circulație 999.68M 999.68M 999.68M Ofertă maximă 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Ofertă totală 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Rată de circulație 100.00% Lanț de blocuri public SOL

