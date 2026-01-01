BursăDEX+
Prețul în timp real pentru The Official 67 Coin astăzi este 0.012516 USD. Capitalizarea de piață pentru 67 este 12,511,994.88 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru 67 în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele!

Pret The Official 67 Coin (67)

Preț în timp real pentru 1 67 în USD:

$0.012516
$0.012516
-6.52%1D
USD
The Official 67 Coin (67) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2026-01-23 04:44:50 (UTC+8)

Prețul de astăzi pentru The Official 67 Coin

Prețul în timp real pentru The Official 67 Coin (67) este astăzi $ 0.012516, cu o modificare de 6.52% în ultimele 24 de ore. Cursul de conversie actual pentru 67 în USD este $ 0.012516 pe 67.

The Official 67 Coin ocupă în prezent poziția #912 în funcție de capitalizarea de piață $ 12.51M, cu o ofertă aflată în circulație de 999.68M 67. În ultimele 24 de ore, 67 s-a tranzacționat între $ 0.01242 (minim) și $ 0.01557 (maxim), reflectând activitatea de piață. Maximul istoric se situează la $ 0.043900645791901, în timp ce minimul istoric a fost $ 0.000086375925910336.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 67 a avut o modificare de -5.24% în ultima oră și de -66.04% în ultimele 7 zile. În ultima zi, volumul total de tranzacționare a atins $ 94.10K.

Informații privind piața The Official 67 Coin (67)

No.912

$ 12.51M
$ 12.51M

$ 94.10K
$ 94.10K

$ 12.51M
$ 12.51M

999.68M
999.68M

999,680,000
999,680,000

999,680,000
999,680,000

100.00%

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru The Official 67 Coin este $ 12.51M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 94.10K. Oferta aflată în circulație pentru 67 este 999.68M, cu o ofertă totală de 999680000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.51M.

Istoricul prețurilor The Official 67 Coin USD

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.01242
$ 0.01242
Minim 24 h
$ 0.01557
$ 0.01557
Maxim 24 h

$ 0.01242
$ 0.01242

$ 0.01557
$ 0.01557

$ 0.043900645791901
$ 0.043900645791901

$ 0.000086375925910336
$ 0.000086375925910336

-5.24%

-6.52%

-66.04%

-66.04%

Istoric de preț pentru The Official 67 Coin (67) USD

Urmărește modificările de preț pentru The Official 67 Coin pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00087296-6.52%
30 de zile$ -0.012426-49.82%
60 de zile$ -0.005894-32.02%
90 de zile$ +0.007516+150.32%
Modificare de preț astăzi pentru The Official 67 Coin

Astăzi, 67 a înregistrat o modificare de $ -0.00087296 (-6.52%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru The Official 67 Coin

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.012426 (-49.82%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru The Official 67 Coin

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, 67 a văzut o modificare de $ -0.005894 (-32.02%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru The Official 67 Coin

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.007516 (+150.32%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru The Official 67 Coin (67)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru The Official 67 Coin.

Analiză IA pentru The Official 67 Coin

Perspective bazate pe inteligență artificială care analizează cele mai recente mișcări ale prețurilor pentru The Official 67 Coin, tendințele volumelor de tranzacționare și indicatorii sentimentului pieței, oferind actualizări în timp real pentru a identifica oportunități de tranzacționare și pentru a sprijini luarea deciziilor în cunoștință de cauză.

Ce factori influențează prețurile pentru The Official 67 Coin?

Diversi factori che joacă un rol important în influențarea prețurilor monedei Oficiale 67 (67):

1. Dinamica cererii și ofertei de pe piață
2. Volumul tranzacțiilor și nivelurile de lichiditate
3. Sentimentul general al pieței criptomonedelor
4. Mișcările prețurilor Bitcoin și altcoin-urilor majore
5. Actualizări privind dezvoltarea proiectului și progresul din cadrul planului său strategic
6. Adoptarea de către comunitate și creșterea numărului de utilizatori
7. Listările la bursă și parteneriatele stabilite
8. Știrile privind reglementările care afectează piețele criptomonedelor
9. Modelele de analiză tehnică și nivelurile de suport/resistență
10. Buzz-ul pe rețelele sociale și sentimentul investitorilor

De ce vor oamenii să afle care este prețul pentru The Official 67 Coin?

Oamenii vor să cunoască prețul oficial al monedei 67 astăzi din mai multe motive cheie: decizii de investiție, urmărirea portofoliului, oportunități de tranzacționare, analiză a pieței și gestionarea riscurilor. Prețurile în timp real îi ajută pe traderi să identifice punctele de intrare/ieșire, în timp ce investitorii monitorizează valoarea activelor deținute. Mișcările prețurilor indică sentimentul pieței și tendințele potențiale, permisând luarea unor decizii financiare informate în contextul volatil al pieței criptovalutelor.

Predicție de preț pentru The Official 67 Coin

Predicție de preț pentru The Official 67 Coin (67) pentru 2030 (în 4 ani)
Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru 67 în 2030 este $ -- împreună cu o rată de creștere de 0.00%.
Predicție de preț pentru The Official 67 Coin (67) pentru 2040 (în 14 ani)

În 2040, prețul pentru The Official 67 Coin ar putea înregistra o creștere de 0.00%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ --.

The Official 67 Coin - created by Mav Trevillian, known as one of the main originators of the 67 meme.

Resursă The Official 67 Coin

Pentru o înțelegere mai aprofundată a The Official 67 Coin, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web The Official 67 Coin oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre The Official 67 Coin

Ultima actualizare a paginii: 2026-01-23 04:44:50 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru The Official 67 Coin (67)

Timp (UTC+8)TipInformații
01-22 19:16:51Actualizări din industrie
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02Actualizări din industrie
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30Actualizări din industrie
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49Actualizări din industrie
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57Actualizări din industrie
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41Actualizări din industrie
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day

The Official 67 Coin Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025
De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025
Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Descoperă mai multe despre The Official 67 Coin

67 USDT (tranzacționare de contracte la termen)

Alege Long sau Short pe 67 cu levier. Explorează tranzacționarea de contracte la termen 67 USDT pe MEXC și profită de oscilațiile pieței.

Piețe de tranzacționare The Official 67 Coin (67) pe MEXC

Explorează piețele Spot și de contracte la termen, vezi prețul în timp real pentru The Official 67 Coin, volumul și tranzacționează direct.

Perechi
Preț
Modificare 24 h
Volum 24 h
67/USDT
$0.012516
$0.012516
-6.45%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.01096

$0.02952

$0.02245

$0.01107

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

