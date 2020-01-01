Tokenomie pentru 4EVERLAND (4EVER) Descoperă informații cheie despre 4EVERLAND (4EVER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre 4EVERLAND (4EVER) 4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications. 4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications. Pagină de internet oficială: https://www.4everland.org Carte albă: https://docs.4everland.org/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xe355De6a6043b0580Ff5A26b46051A4809B12793 Cumpără 4EVER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru 4EVERLAND (4EVER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru 4EVERLAND (4EVER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.00M $ 22.00M $ 22.00M Maxim dintotdeauna: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Minim dintotdeauna: $ 0.001000731990503339 $ 0.001000731990503339 $ 0.001000731990503339 Preț curent: $ 0.0022 $ 0.0022 $ 0.0022 Află mai mult despre prețul tokenului 4EVERLAND (4EVER)

Tokenomie pentru 4EVERLAND (4EVER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru 4EVERLAND (4EVER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri 4EVER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri 4EVER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru 4EVER, explorează prețul în direct al tokenului 4EVER!

Istoric de preț pentru 4EVERLAND (4EVER) Analiza istoricului de preț pentru 4EVER ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru 4EVER!

Predicție de preț pentru 4EVER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta 4EVER? Pagina noastră de predicție de preț pentru 4EVER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul 4EVER!

