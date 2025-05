4EVER

4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications.

Nume4EVER

PozițieNo.3672

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă10,000,000,000

Ofertă totală10,000,000,000

Rată de circulație0%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.006209389326111238,2024-12-24

Cel mai mic preț0.001032423619672932,2025-04-10

Lanț de blocuri publicETH

Introducere4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.