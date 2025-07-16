Principais informações: Clanker Index (CLX) é um token de índice de criptoativos descentralizado, desenvolvido com o suporte do Reserve Protocol. O Reserve permite a criação de DTFs (Fólios de Tokens Principais informações: Clanker Index (CLX) é um token de índice de criptoativos descentralizado, desenvolvido com o suporte do Reserve Protocol. O Reserve permite a criação de DTFs (Fólios de Tokens
Aprender/Zona de tokens em alta/Apresentação do projeto/O que é o C...m um clique

O que é o Clanker Index (CLX)? Exposição a investimentos de ativos critpo com um clique

Iniciante
16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Tendências do mercado
tokenbot
CLANKER$76.96+3.14%
Index Cooperative
INDEX$0.818-1.08%
Eclipse
ES$0.10246-3.01%
TokenFi
TOKEN$0.007072-2.96%
SynFutures
F$0.012293+9.07%

Principais informações:


Clanker Index (CLX) é um token de índice de criptoativos descentralizado, desenvolvido com o suporte do Reserve Protocol. O Reserve permite a criação de DTFs (Fólios de Tokens Descentralizados), que possibilitam aos usuários manter vários criptoativos de alta qualidade por meio de um único token.

Os DTFs são índices de tokens on-chain, descentralizados e de autocustódia, que oferecem suporte à criação de portfólios, rebalanceamento automático e execução de estratégias de rendimento. Eles são a tecnologia central por trás do CLX.

Fazer hold de CLX equivale a investir indiretamente nos ativos de melhor desempenho dentro do ecossistema Clanker, tornando-o adequado para investidores que desejam uma exposição diversificada de forma simples.

Vantagens do CLX: exposição a multiativos com um clique, gestão automatizada, transparência on-chain, baixa barreira de entrada e alta liquidez por meio de resgate sem a necessidade de permissões. Disponível em plataformas como Uniswap e MEXC.

O CLX é ideal para usuários que querem investir em criptoativos, mas não têm o conhecimento necessário para selecionar tokens individuais. Também é indicado para usuários de DeFi que buscam alocação de portfólio diversificada.

Com o rápido avanço das finanças descentralizadas (DeFi), a demanda dos investidores por ferramentas de alocação de ativos eficientes, transparentes e diversificadas têm crescido. O Clanker Index surgiu nesse contexto: como um produto inovador de índice cripto, oferece aos usuários uma forma prática de investir.

1. O que é o Clanker Index (CLX)?


O Clanker Index é um Fólio de Tokens Descentralizado (ou DTF) construído sobre o Reserve Protocol. O CLX foi criado para oferecer aos investidores exposição aos ativos de melhor desempenho dentro do ecossistema Clanker por meio de um único token.

1.1 Principais vantagens do CLX


  • Investimento com um clique: Ao fazer hold de CLX, os investidores podem fazer hold de vários criptoativos de alta qualidade de forma direta, simplificando o processo de investimento.
  • Alta liquidez: CLX é negociado ativamente tanto em exchanges descentralizadas (como a Uniswap) quanto em exchanges centralizadas (como a MEXC), facilitando a compra e venda. O CLX também pode ser resgatado sem a necessidade de permissões pelos ativos colaterais subjacentes a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
  • Alta transparência: Todas as composições de portfólio e atividades de negociação são registradas on-chain, garantindo total transparência.

2. O que são DTFs?


Os DTFs (Fólios de Tokens Descentralizados) são uma ferramenta financeira inovadora construída sobre o Reserve Protocol, permitindo que qualquer pessoa crie, gerencie e negocie publicamente um portfólio de investimento composto por múltiplos criptoativos. Cada DTF funciona como um token no estilo de índice, operado por contratos inteligentes e lastreado por uma cesta real de criptoativos. O portfólio é alocado e rebalanceado automaticamente com base em estratégias predefinidas por gestores de risco experientes no DeFi, como Re7 Capital, Steakhouse Financial e MEV Capital.


Principais recursos dos DTFs:

  • Transparente e verificável: Todas as alocações de ativos, ajustes de estratégia e registros de transações são totalmente on-chain e acessíveis publicamente.
  • Design modular: Os DTFs permitem configuração flexível de pesos de ativos, taxas de gestão e regras de portfólio, possibilitando estratégias personalizadas.
  • Curadoria guiada pela comunidade: Qualquer pessoa poderá criar e promover seu próprio portfólio DTF. Os criadores podem ganhar uma parte dos retornos ao atrair outros usuários para investir.
  • Infraestrutura financeira sem a necessidade de permissões: Totalmente descentralizado, sem necessidade de conta bancária ou intermediário. Qualquer pessoa no mundo pode participar utilizando apenas uma carteira cripto.

O CLX é um exemplo do poder dos Fólios de Tokens Descentralizados (DTFs), utilizando esse mecanismo inovador para agregar e gerenciar ativos de alto nível dentro do ecossistema Clanker. Essa abordagem simplifica o processo de investimento, oferecendo mais eficiência e transparência aos investidores.

3. Mecanismo de construção do CLX


Como um DTF de Índice, o CLX é construído com base nos seguintes mecanismos principais:

Portfólio de ativos: A cesta de colaterais do CLX é composta por ativos de alta qualidade dentro do ecossistema Clanker. Esses ativos são cuidadosamente selecionados com base em capitalização de mercado e volume de liquidez, garantindo estabilidade e potencial de crescimento ao portfólio.

Gestão por contrato inteligente: O CLX opera por meio de contratos inteligentes, permitindo a gestão e alocação automatizadas dos ativos. Isso aumenta a eficiência e reduz o risco de erro humano ou manipulação.

Rebalanceamento dinâmico: Para se adaptar às flutuações do mercado, a composição dos ativos do CLX é ajustada regularmente a cada mês. Esse mecanismo de rebalanceamento dinâmico ajuda a manter um portfólio de investimentos otimizado.

4. Desempenho de mercado do CLX


Em junho de 2025, dados do CoinGecko revelam os seguintes destaques do desempenho mais recente do CLX no mercado:

  • Preço: Aproximadamente $1.15 USDT
  • Capitalização de mercado: Em torno de $450,865
  • Fornecimento circulante: Em torno de 326,419 CLX
  • Volume de negociação de 24h: Aproximadamente $201,530

Esses números refletem a atividade crescente e o reconhecimento cada vez maior do CLX no mercado cripto.


5. Valor de investimento do CLX


Exposição diversificada: Ao fazer hold de CLX, os investidores obtêm exposição indireta a múltiplos criptoativos de alta qualidade, permitindo a diversificação do portfólio e reduzindo os riscos associados à volatilidade de ativos individuais.

Baixa barreira de entrada: O CLX simplifica o processo de investimento, tornando-o mais acessível para um público mais amplo, incluindo aqueles com conhecimento ou capital limitado em cripto.

Transparência e segurança: Todos os dados do portfólio e atividades de transação estão disponíveis publicamente on-chain, garantindo total transparência. O uso de contratos inteligentes também reforça a segurança na gestão dos ativos.

6. Como comprar e usar CLX


6.1 Onde comprar tokens CLX


Os investidores podem comprar CLX através das seguintes plataformas:

  • Exchanges descentralizadas (DEXs): Acesse plataformas como Uniswap V3 na rede Base para negociar CLX diretamente usando sua carteira cripto.
  • Exchanges centralizadas (CEXs): Por exemplo, a MEXC oferece uma fórmula simples de comprar CLX. Veja como:
1) Abra e inicie a sessão no aplicativo da MEXC ou pelo site oficial.
2) Busque por CLX na barra de busca e então selecione negociação Spot para CLX.
3) Selecione o tipo da sua ordem, insira o montante, preço e conclua a negociação.


6.2 Como usar os tokens CLX


Após adquirir CLX, os investidores podem:
  • Participar de atividades DeFi: Como staking, empréstimos e outros serviços financeiros descentralizados.
  • Integrar em um portfólio: Usar o CLX como parte de uma estratégia de investimento diversificada para alocação de ativos e gestão de riscos.

7. Vantagens do CLX em relação às ferramentas de investimento tradicionais


Em comparação com produtos de investimento tradicionais, como ETFs, o CLX oferece diversos benefícios distintos:
  • Gestão descentralizada: Não depende de instituições centralizadas, reduzindo os riscos baseados em confiança.
  • Transparência em tempo real: Todos os dados do portfólio e atividades estão visíveis on-chain, permitindo que os investidores acompanhem seus ativos a qualquer momento.
  • Acessibilidade global: Qualquer pessoa com conexão à internet pode investir, sem restrições geográficas ou institucionais.

8. Aviso de risco ao investir em CLX


Embora o CLX ofereça diversas vantagens, os investidores devem estar cientes dos seguintes riscos:
  • Volatilidade do mercado: O mercado de criptoativos é altamente volátil. É recomendada cautela ao investir.
  • Riscos de contratos inteligentes: Apesar de aumentarem a eficiência, os contratos inteligentes ainda podem ser vulneráveis a falhas ou ataques maliciosos.
  • Risco de liquidez: Em períodos de extrema volatilidade, pode haver falta de liquidez para negociação.

O Clanker Index (CLX) é um produto inovador de índice cripto que oferece uma forma prática e diversificada de investir. Impulsionado pelo Reserve Index Protocol, os Fólios de Tokens Descentralizados (DTFs) garantem transparência e segurança na gestão de ativos. À medida que o ecossistema DeFi continua evoluindo, produtos como o CLX proporcionarão formas mais acessíveis e flexíveis de investimento.

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento de investimento, fiscal, jurídico, financeiro, contábil, consultivo ou de qualquer outra natureza. Também não se trata de uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC oferece conteúdo apenas para fins informativos. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões de investimento são de sua inteira responsabilidade e não têm relação com este site.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin

O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin

À medida que o Bitcoin se consolidou como a rede blockchain mais segura e descentralizada, suas limitações em escalabilidade e programabilidade tornaram-se mais evidentes. Embora o Bitcoin estabeleça

IA × Blockchain × Ciência de dados: Como a Codatta está transformando a economia de dados da Web3

IA × Blockchain × Ciência de dados: Como a Codatta está transformando a economia de dados da Web3

Em meio à crescente convergência entre as tecnologias de blockchain e IA, a Codatta surge como um protocolo de dados descentralizado e revolucionário, enfrentando um dos principais desafios da Web3: c

LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

Mesmo que você ainda não tenha um Labubu, há grandes chances de já ter ouvido falar desse fenômeno cultural global.1. O que é Labubu?Labubu, protagonista da série &#34;Monsters&#34; criada pelo artist

Inovação em blockchain: como a Pi Network está moldando o futuro das criptomoedas

Inovação em blockchain: como a Pi Network está moldando o futuro das criptomoedas

Ao entrar em 2025, a Pi Network se encontra em um ponto crítico de oportunidades e desafios. O que começou como um experimento ambicioso de mineração móvel se transformou em um dos projetos blockchain

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus