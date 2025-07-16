O que é o Clanker Index (CLX)? Exposição a investimentos de ativos critpo com um clique









Clanker Index (CLX) é um token de índice de criptoativos descentralizado, desenvolvido com o suporte do Reserve Protocol. O Reserve permite a criação de DTFs (Fólios de Tokens Descentralizados), que possibilitam aos usuários manter vários criptoativos de alta qualidade por meio de um único token.





Os DTFs são índices de tokens on-chain, descentralizados e de autocustódia, que oferecem suporte à criação de portfólios, rebalanceamento automático e execução de estratégias de rendimento. Eles são a tecnologia central por trás do CLX.





Fazer hold de CLX equivale a investir indiretamente nos ativos de melhor desempenho dentro do ecossistema Clanker, tornando-o adequado para investidores que desejam uma exposição diversificada de forma simples.





Vantagens do CLX: exposição a multiativos com um clique, gestão automatizada, transparência on-chain, baixa barreira de entrada e alta liquidez por meio de resgate sem a necessidade de permissões. Disponível em plataformas como Uniswap e MEXC.





O CLX é ideal para usuários que querem investir em criptoativos, mas não têm o conhecimento necessário para selecionar tokens individuais. Também é indicado para usuários de DeFi que buscam alocação de portfólio diversificada.





Com o rápido avanço das finanças descentralizadas (DeFi), a demanda dos investidores por ferramentas de alocação de ativos eficientes, transparentes e diversificadas têm crescido. O Clanker Index surgiu nesse contexto: como um produto inovador de índice cripto, oferece aos usuários uma forma prática de investir.









O Clanker Index é um Fólio de Tokens Descentralizado (ou DTF) construído sobre o Reserve Protocol. O CLX foi criado para oferecer aos investidores exposição aos ativos de melhor desempenho dentro do ecossistema Clanker por meio de um único token.









Investimento com um clique : Ao fazer hold de CLX, os investidores podem fazer hold de vários criptoativos de alta qualidade de forma direta, simplificando o processo de investimento.

Alta liquidez : CLX é negociado ativamente tanto em exchanges descentralizadas (como a Uniswap) quanto em exchanges centralizadas (como a MEXC), facilitando a compra e venda. O CLX também pode ser resgatado sem a necessidade de permissões pelos ativos colaterais subjacentes a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Alta transparência: Todas as composições de portfólio e atividades de negociação são registradas on-chain, garantindo total transparência.









Os DTFs (Fólios de Tokens Descentralizados) são uma ferramenta financeira inovadora construída sobre o Reserve Protocol, permitindo que qualquer pessoa crie, gerencie e negocie publicamente um portfólio de investimento composto por múltiplos criptoativos. Cada DTF funciona como um token no estilo de índice, operado por contratos inteligentes e lastreado por uma cesta real de criptoativos. O portfólio é alocado e rebalanceado automaticamente com base em estratégias predefinidas por gestores de risco experientes no DeFi, como Re7 Capital, Steakhouse Financial e MEV Capital.









Transparente e verificável : Todas as alocações de ativos, ajustes de estratégia e registros de transações são totalmente on-chain e acessíveis publicamente.

Design modular : Os DTFs permitem configuração flexível de pesos de ativos, taxas de gestão e regras de portfólio, possibilitando estratégias personalizadas.

Curadoria guiada pela comunidade : Qualquer pessoa poderá criar e promover seu próprio portfólio DTF. Os criadores podem ganhar uma parte dos retornos ao atrair outros usuários para investir.

Infraestrutura financeira sem a necessidade de permissões: Totalmente descentralizado, sem necessidade de conta bancária ou intermediário. Qualquer pessoa no mundo pode participar utilizando apenas uma carteira cripto.





O CLX é um exemplo do poder dos Fólios de Tokens Descentralizados (DTFs), utilizando esse mecanismo inovador para agregar e gerenciar ativos de alto nível dentro do ecossistema Clanker. Essa abordagem simplifica o processo de investimento, oferecendo mais eficiência e transparência aos investidores.









Como um DTF de Índice, o CLX é construído com base nos seguintes mecanismos principais:





Portfólio de ativos: A cesta de colaterais do CLX é composta por ativos de alta qualidade dentro do ecossistema Clanker. Esses ativos são cuidadosamente selecionados com base em capitalização de mercado e volume de liquidez, garantindo estabilidade e potencial de crescimento ao portfólio.





Gestão por contrato inteligente: O CLX opera por meio de contratos inteligentes, permitindo a gestão e alocação automatizadas dos ativos. Isso aumenta a eficiência e reduz o risco de erro humano ou manipulação.





Rebalanceamento dinâmico: Para se adaptar às flutuações do mercado, a composição dos ativos do CLX é ajustada regularmente a cada mês. Esse mecanismo de rebalanceamento dinâmico ajuda a manter um portfólio de investimentos otimizado.









Em junho de 2025, dados do CoinGecko revelam os seguintes destaques do desempenho mais recente do CLX no mercado:





Preço : Aproximadamente $1.15 USDT

Capitalização de mercado : Em torno de $450,865

Fornecimento circulante : Em torno de 326,419 CLX

Volume de negociação de 24h: Aproximadamente $201,530





Esses números refletem a atividade crescente e o reconhecimento cada vez maior do CLX no mercado cripto.













Exposição diversificada: Ao fazer hold de CLX, os investidores obtêm exposição indireta a múltiplos criptoativos de alta qualidade, permitindo a diversificação do portfólio e reduzindo os riscos associados à volatilidade de ativos individuais.





Baixa barreira de entrada: O CLX simplifica o processo de investimento, tornando-o mais acessível para um público mais amplo, incluindo aqueles com conhecimento ou capital limitado em cripto.





Transparência e segurança: Todos os dados do portfólio e atividades de transação estão disponíveis publicamente on-chain, garantindo total transparência. O uso de contratos inteligentes também reforça a segurança na gestão dos ativos.













Os investidores podem comprar CLX através das seguintes plataformas:





Exchanges descentralizadas (DEXs) : Acesse plataformas como : Acesse plataformas como Uniswap V3 na rede Base para negociar CLX diretamente usando sua carteira cripto.

Exchanges centralizadas (CEXs): Por exemplo, a MEXC oferece uma fórmula simples de comprar CLX. Veja como:

1) Abra e inicie a sessão no aplicativo da MEXC ou pelo site oficial

2) Busque por CLX na barra de busca e então selecione negociação Spot para CLX.

3) Selecione o tipo da sua ordem, insira o montante, preço e conclua a negociação.













Após adquirir CLX, os investidores podem:

Participar de atividades DeFi: Como staking, empréstimos e outros serviços financeiros descentralizados .

Integrar em um portfólio: Usar o CLX como parte de uma estratégia de investimento diversificada para alocação de ativos e gestão de riscos.









Em comparação com produtos de investimento tradicionais, como ETFs, o CLX oferece diversos benefícios distintos:

Gestão descentralizada : Não depende de instituições centralizadas, reduzindo os riscos baseados em confiança.

Transparência em tempo real : Todos os dados do portfólio e atividades estão visíveis on-chain, permitindo que os investidores acompanhem seus ativos a qualquer momento.

Acessibilidade global: Qualquer pessoa com conexão à internet pode investir, sem restrições geográficas ou institucionais.









Embora o CLX ofereça diversas vantagens, os investidores devem estar cientes dos seguintes riscos:

Volatilidade do mercado : O mercado de criptoativos é altamente volátil. É recomendada cautela ao investir.

Riscos de contratos inteligentes : Apesar de aumentarem a eficiência, os contratos inteligentes ainda podem ser vulneráveis a falhas ou ataques maliciosos.

Risco de liquidez: Em períodos de extrema volatilidade, pode haver falta de liquidez para negociação.





O Clanker Index (CLX) é um produto inovador de índice cripto que oferece uma forma prática e diversificada de investir. Impulsionado pelo Reserve Index Protocol, os Fólios de Tokens Descentralizados (DTFs) garantem transparência e segurança na gestão de ativos. À medida que o ecossistema DeFi continua evoluindo, produtos como o CLX proporcionarão formas mais acessíveis e flexíveis de investimento.



