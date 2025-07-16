Sete anos de excelência! 7º aniversário da MEXC: descubra 5 vantagens da negociação de Futuros





À medida que o mercado de criptomoedas continua a se desenvolver rapidamente, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta essencial para muitos traders devido à sua eficiência e flexibilidade. Como líder global em negociação cripto, a MEXC tem se dedicado a oferecer serviços de negociação profissionais, seguros e eficientes para usuários em todo o mundo desde sua fundação em 2018. Para celebrar o 7º aniversário da MEXC, este artigo resume as vantagens abrangentes da negociação de futuros da MEXC, ajudando os usuários a entender por que devem escolher a MEXC para suas operações.





A negociação de futuros perpétuos é uma forma de derivativo que permite comprar ou vender ativos a um preço predeterminado no futuro. Diferente da negociação Spot, a negociação de Futuros apresenta as seguintes características:

Sem necessidade de liquidação: Futuros Perpétuos não têm data de vencimento, permitindo manter posições por tempo indeterminado.

Negociação bidirecional: É possível lucrar tanto com a alta quanto com a queda do mercado ao abrir posições Long (compra) ou Short (venda).

Mecanismo de taxa de financiamento: Ajuda a manter o preço do contrato alinhado ao preço no Spot.

Proteção contra riscos: Pode ser usada para proteger portfólios contra oscilações no mercado Spot.













As taxas de negociação são um fator decisivo para a rentabilidade dos traders. A MEXC oferece as menores taxas do setor, garantindo uma grande vantagem:

Taxas para Futuros Perpétuos: taxa maker de 0,01% e taker de apenas 0,04% (com pequenas variações regionais; consulte a tabela de taxas da MEXC para mais detalhes).

Usuários que depositam tokens MX na carteira de Futuros recebem 20% de desconto nas taxas.

Comparada a outras plataformas, a estrutura de taxas da MEXC permite economias significativas para traders de alta frequência.

Esse ambiente de baixo custo dá mais flexibilidade às estratégias e maior lucratividade para quem negocia com frequência.





A MEXC oferece uma das melhores liquidez e profundidade de mercado do setor:

De acordo com relatórios da TokenInsight e do Simplicity Group, a profundidade de mercado da MEXC ultrapassa 100 milhões de dólares nos níveis de 0,05% e 0,1%, mantendo uma posição de liderança.

Alta liquidez significa menor slippage e execução mais rápida, ideal para operações de grande volume.

Essa liquidez de qualidade reduz riscos e garante uma experiência fluida - essencial para operações com alavancagem de até 400x.





A infraestrutura da MEXC é construída com arquitetura multi-camadas e tecnologias de segurança de nível bancário:

O mecanismo de negociação de alto desempenho processa até 1,4 milhão de transações por segundo.

Medidas de segurança robustas incluem KYC, autenticação em dois fatores e códigos anti-phishing.

Os servidores são hospedados em diversos países para garantir estabilidade.

Desde sua criação, a MEXC mantém um histórico impecável, sem incidentes graves de segurança.

A segurança é prioridade para que os traders foquem em suas estratégias com total confiança.





A MEXC oferece funcionalidades que atendem diferentes estilos de trader:

Alavancagem ajustável de 1x a 400x, com até 400x para Futuros USDT-M e 200x para Futuros Coin-M.

Suporte a vários tipos de ordem: limite, mercado, programada, stop móvel e post-only.

O Modo de Hedge permite manter posições Long e Short no mesmo contrato, com alavancagens independentes.

Essas opções tornam a plataforma ideal para estratégias tanto conservadoras quanto agressivas.





A MEXC oferece uma seleção abrangente de tokens para negociação de Futuros:

Inclui tokens USDT-M, metaverso, Layer-2, NFT, meme e DeFi, entre outros.

Tokens recém-listados são rapidamente disponibilizados para negociação de Futuros.

Ampla variedade de contratos Futuros para diferentes perfis de trader.

Tudo isso em um só lugar, otimizando tempo e aumentando a eficiência operacional.









A MEXC oferece dois principais tipos de Futuros Perpétuos:

Futuros USDT-M: Cotados e liquidados em USDT. Ideal para quem prefere calcular os lucros em stablecoin.

Futuros Coin-M: Usam a própria criptomoeda como margem. Mais indicados para traders experientes.





Modo unidirecional e de hedge: Permite escolher entre manter uma direção única ou posições Long e Short simultaneamente.

Margem isolada e cruzada: A margem isolada limita a perda à posição específica, enquanto a cruzada permite usar o saldo de todas as posições.





Esses recursos oferecem flexibilidade para personalizar sua gestão de risco.





Traders profissionais valorizam os seguintes pontos:

Ferramentas avançadas de negociação: Análises técnicas e indicadores para estratégias complexas.

Mecanismos de controle de risco: Sistema de liquidação e proteção robusta.

Atendimento líder no setor: Suporte especializado 24/7 para qualquer necessidade.





Para comemorar o 7º aniversário, a MEXC lançou a campanha “Feste7e com a MEXC”:

Período do evento: 13 de abril de 2025 às 13:00 (UTC-3) até 4 de maio de 2025 às 12:59 (UTC-3).

Recompensas generosas: Incluindo classificação de taxa de PNL da equipe, volume individual de negociação e muito mais.

Critérios de participação: Ter ao menos 100 USDT na carteira de Futuros. O modo em equipe deixa a competição mais divertida!

Ao participar desses eventos, os usuários não apenas experimentam as vantagens da negociação de Futuros da MEXC , como também têm a oportunidade de ganhar recompensas generosas.









Com as menores taxas, liquidez superior, sistema seguro e estável, recursos flexíveis e uma grande variedade de tokens, a negociação de Futuros da MEXC se consolidou como a escolha número 1 de milhões de traders. No 7º aniversário, a MEXC seguirá aprimorando seus serviços para oferecer uma experiência ainda mais profissional, segura e eficiente.

Participe da celebração de 7 anos da MEXC e aproveite todas as vantagens da negociação de Futuros, iniciando um novo capítulo no universo das criptomoedas.





Isenção de responsabilidade: A negociação de Futuros envolve riscos elevados. Certifique-se de entender completamente os riscos antes de investir. Este material tem fins informativos e não constitui recomendação de investimento, consultoria legal, financeira ou fiscal. O Aprendizado MEXC oferece conteúdo apenas para fins educativos. Todas as decisões de investimento são de responsabilidade do usuário.