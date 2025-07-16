O que é um mercado preditivo?









Um mercado preditivo permite que os participantes façam apostas sobre a probabilidade de eventos futuros. Esses eventos podem variar desde movimentos de preços de criptomoedas até atualizações de protocolos específicos, entre outras coisas.





Os mercados preditivos são frequentemente considerados uma maneira eficaz de agregar informações, pois o comportamento de apostas dos participantes reflete suas opiniões sobre a probabilidade de eventos específicos ocorrerem. No mercado de criptomoedas, os mercados preditivos podem ajudar investidores e traders a entender melhor as expectativas dos participantes do mercado em relação a eventos futuros, orientando assim suas decisões de investimento.









Os protocolos de previsão são protocolos baseados em blockchain que utilizam contratos inteligentes para gerenciar a criação, negociação e resolução de eventos, garantindo que todas as transações sejam transparentes e automatizadas. Esse design descentralizado torna os mercados de previsão mais justos e transparentes, além de fornecer um meio eficaz de agregar informações e prever os resultados dos eventos de mercado.





Os protocolos de previsão normalmente envolvem quatro etapas:





Criação do evento: Qualquer pessoa pode criar um evento em uma plataforma de mercado preditivo. Este evento pode ser uma previsão sobre qualquer coisa, como se o preço do BTC atingirá $100.000 nesta alta, ou eventos do mundo real, como os resultados das eleições dos EUA. O criador precisa especificar a descrição do evento, as condições sob as quais ele ocorrerá e os possíveis resultados





Negociação no mercado: Após a criação do evento, os participantes podem fazer apostas sobre os diferentes resultados no mercado.





Resolução do evento: Depois que o evento ocorre, a plataforma precisa de um mecanismo para determinar o resultado do evento.





Liquidação dos resultados: Com base no resultado do evento, os participantes que fizeram apostas corretas receberão uma certa proporção das recompensas, enquanto aqueles que apostaram incorretamente perderão suas apostas.













Transparência e justiça: Os mercados preditivos descentralizados utilizam tecnologia blockchain, garantindo que todas as transações e processos de resolução de eventos sejam transparentes e possam ser visualizados e verificados por qualquer pessoa. Isso proporciona maior justiça e transparência.





Sem necessidade de confiança (trustless): Contratos inteligentes executam automaticamente transações e resolvem eventos sem depender de intermediários para gerenciar o mercado, reduzindo os custos de confiança.





Globalizado e sem fronteiras: Qualquer pessoa pode participar a qualquer momento e de qualquer lugar, o que proporciona uma maior participação e liquidez.





Agregação de informações: Os mercados preditivos agregam as expectativas dos participantes sobre os resultados dos eventos, oferecendo sinais informativos úteis que ajudam a prever melhor os resultados dos eventos.









Custos de transação: Mercados preditivos descentralizados baseados em tecnologia blockchain podem enfrentar custos de transação elevados e velocidades de transação mais lentas, especialmente durante congestionamentos de rede.





Experiência do usuário: Usuários iniciantes podem enfrentar uma curva de aprendizado ao usar mercados preditivos descentralizados.





Confiabilidade da fonte de dados: Os resultados dos mercados predivos frequentemente dependem de fontes de dados externas, que devem ser confiáveis e precisas para evitar disputas.





Problemas de liquidez do mercado: Mercados novos ou menos populares podem enfrentar problemas de liquidez, afetando a experiência de negociação dos usuários e os potenciais retornos.









De acordo com os dados mais recentes da CoinGecko, os dez principais projetos de mercado preditivos por capitalização de mercado são Gnosis, SX Network, Azuro Protocol, Kleros, Prosper, Augur, HILO, Polkamarkets, Zeitgeist e PlotX.









Devido a desafios como liquidez insuficiente no mercado e comportamento irracional dos participantes nas aplicações práticas, muitos projetos optaram por encerrar ou mudar sua direção. Esta seção apresenta alguns dos projetos mais conhecidos em diferentes blockchains.













Polymarket é uma plataforma descentralizada de mercado preditivo baseada em blockchain que permite que os usuários façam apostas sobre os resultados futuros de vários eventos usando criptomoedas, incluindo tópicos populares atuais, como as eleições dos EUA e os resultados das Olimpíadas. Os contratos inteligentes do Polymarket rodam na rede Polygon, reduzindo significativamente as taxas de transação e melhorando a velocidade de processamento das transações.





Conhecido por sua alta transparência e experiência de interação amigável ao usuário, o Polymarket atraiu um grande número de usuários e seguidores. Recentemente, com a promoção impulsionada pelo candidato presidencial dos EUA, Donald Trump, o Polymarket se tornou uma das maiores plataformas de previsão de criptomoeda.













Augur é um dos primeiros projetos a explorar mercados preditivos descentralizados e de código aberto, construído na blockchain Ethereum. Além de permitir que os usuários apostem nos resultados de eventos, também possibilita que os usuários criem seus próprios mercados. O token nativo da plataforma, REP, é usado para incentivos, criação de mercados e resolução de disputas.





A visão do Augur é permitir que os usuários prevejam e negociem os resultados de vários eventos por meio de contratos inteligentes e mecanismos descentralizados. Para enfrentar os desafios de escalabilidade do Ethereum, o Augur lançou uma versão Turbo que utiliza a rede Polygon para melhorar a eficiência das transações e a escalabilidade, aprimorando assim a experiência do usuário.





Atualmente, o site oficial do Augur e as redes sociais relacionadas não são mais atualizados, e o projeto foi fechado.













Inicialmente projetado como uma plataforma de previsão semelhante ao Augur, o Gnosis mudou sua direção após não conseguir atingir seus objetivos iniciais. A equipe do Gnosis desenvolveu uma série de produtos, incluindo Gnosis Safe (contas multiassinatura e programáveis), Gnosis Chain, Gnosis Protocol (CowSwap), Conditional Tokens (para mercados de previsão), Gnosis Auction e Zodiac (padrões e ferramentas para DAOs compostáveis).













Hedgehog é um mercado preditivo descentralizado construído na rede Solana. O destaque da plataforma é que todas as previsões são sem risco, ou seja, você não perderá seu valor principal.





Antes de participar das previsões, os usuários precisam fazer staking de USDC para obter uma certa quantidade de tokens de jogo usados para as previsões. Os tokens de jogo não podem ser transferidos e só podem ser usados para participar das previsões. Se a previsão for bem-sucedida, os usuários receberão uma recompensa na forma de tokens de jogo. Vale ressaltar que todas as recompensas do mercado são recebidas e pagas em tokens de jogo.





Os mercados preditivos não só oferecem aos usuários ganhos potenciais e entretenimento, mas também servem como uma importante fonte de informações que ajuda os usuários a tomar decisões informadas. Essa natureza dupla confere aos mercados preditivos uma posição única e um valor no setor de criptomoedas.





Aviso legal: Essas informações não fornecem aconselhamento sobre investimentos, tributação, aspectos legais, financeiros, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constituem aconselhamento para comprar, vender ou manter ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações para fins de referência apenas e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A plataforma não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.