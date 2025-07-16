FAQ sobre halving do Bitcoin





O criador do Bitcoin, conhecido como "Satoshi Nakamoto", permanece desconhecido até hoje, tornando sua verdadeira identidade um mistério. Algumas teorias sugerem que Satoshi Nakamoto seja uma única pessoa, enquanto outras acreditam que pode se tratar de um grupo ou organização. Após publicar sua última mensagem em um fórum em 12 de dezembro de 2010, Satoshi desapareceu sem deixar rastros.





Nenhuma pessoa ou organização pode controlar a emissão do Bitcoin. Ele segue regras pré-estabelecidas em seu código, garantindo um fornecimento limitado e descentralizado.





Os mineradores de Bitcoin utilizam algoritmos de hash para procurar números aleatórios. O minerador que encontra esse número primeiro recebe uma recompensa em Bitcoin, em um processo conhecido como mineração. Com o passar do tempo, a criação de novos bitcoins se torna mais desafiadora. Por isso, ao criar o Bitcoin, Satoshi Nakamoto definiu o fornecimento total em 21 milhões de moedas e implementou um modelo deflacionário para regular sua disponibilidade, com eventos de halving ocorrendo aproximadamente a cada quatro anos.

O Bitcoin já passou por três eventos de halving em sua história, reduzindo as recompensas por bloco de 50 moedas para as atuais 6,25 moedas por bloco. O Bitcoin está se aproximando de seu quarto halving, que reduzirá as recompensas por bloco para 3,125 moedas.





De acordo com as regras do Bitcoin, a recompensa por bloco é reduzida pela metade a cada 210.000 blocos. O tempo alvo para minerar cada bloco é de cerca de 10 minutos, mas esse tempo pode variar. Alguns blocos podem ser minerados em menos de 10 minutos, enquanto outros podem demorar mais, o que afeta o momento do próximo halving. Portanto, o conceito de "halving a cada 4 anos" é teórico e pode mudar dependendo do tempo de mineração dos blocos. O próximo halving é esperado para abril de 2024, mas esse período pode ser ajustado com base na velocidade da mineração.





Quando o Bitcoin passa por um halving, a recompensa por minerar novos blocos é reduzida pela metade. Isso diminui a taxa na qual novos bitcoins são minerados, afetando diretamente a velocidade de circulação dos novos bitcoins que entram no mercado. O evento de halving ocorre aproximadamente a cada quatro anos e faz parte do mecanismo de controle da oferta do Bitcoin, que visa regular a quantidade de moedas em circulação e garantir sua escassez ao longo do tempo.







Data Altura do bloco do halving Recompensa de bloco após halving Percentual de Bitcoin ainda não minerado Primeiro halving 11/28/2012 210.000 25 50% Segundo halving 07/09/2016 420.000 12,5 25% Terceiro halving 05/11/2020 630.000 6,25 12,5% Quarto halving 04/19/2024 840.000 3,125 6.3%





Devido ao fornecimento limitado de Bitcoin, que é restrito a 21 milhões de moedas, o mecanismo de halving reduz o influxo de novos Bitcoins, tornando o Bitcoin ainda mais escasso. A escassez do Bitcoin, combinada com dados históricos que mostram aumentos de preço durante eventos passados de halving do Bitcoin, sugere que o evento de halving pode levar a um movimento ascendente no preço do Bitcoin.





Não. A velocidade das transações do Bitcoin depende principalmente do tamanho do bloco e da congestão da rede. O halving da velocidade de produção de novos Bitcoins não terá um impacto direto na velocidade das transações.





O evento de halving do Bitcoin atrairá atenção para o mercado de criptomoedas, incluindo as altcoins. Os investidores podem se tornar mais otimistas em relação ao potencial de crescimento de outros tokens. Esse entusiasmo pode levar a um aumento no investimento em altcoins, impulsionando seus preços. Além disso, à medida que a recompensa de mineração do Bitcoin diminui, alguns mineradores podem optar por minerar altcoins com recompensas mais altas.





Até o ano de 2140, todos os Bitcoins terão sido minerados, e não haverá mais aumento no fornecimento de bitcoins. Nesse momento, o preço do bitcoin pode ser ainda mais impulsionado, e os mineradores não receberão mais recompensas de mineração, mas apenas a receita das taxas de transação provenientes das transações dos usuários.



