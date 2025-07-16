O que são as Bitcoin Runes?





As Bitcoin Runes, também conhecidas como protocolo Runes, são um protocolo para a emissão de tokens fungíveis diretamente na rede Bitcoin. O protocolo Runes foi proposto por Casey Rodarmor, o fundador do protocolo Ordinals, em setembro de 2023. As Runes do Bitcoin foram oficialmente lançadas durante o evento de halving do Bitcoin.









1.1 Criação e gestão de tokens simplificada. As Runes utilizam o modelo UTXO para emitir e gerenciar tokens, evitando o problema da explosão de UTXOs causado por inscrições passadas e minimizando o espaço na blockchain enquanto melhora a eficiência geral.





1.2 Redução da carga na rede. Ao minimizar os dados utilizados nas transações de tokens, as Runes ajudam a reduzir a congestão na rede, tornando o Bitcoin mais escalável e fácil de usar.





1.3 Compatibilidade com a Lightning Network. As Runes são nativamente compatíveis com a Lightning Network, permitindo transações de tokens mais rápidas e baratas e abrindo novas possibilidades para o DeFi no Bitcoin.





1.4 Destruição automática de tokens em transações errôneas. As Runes possuem destruição automática de tokens com erros, incentivando os usuários a gerenciar os UTXOs corretamente.









2.1 Inscrição. O processo de criação de uma nova runa é a inscrição, onde o criador define parâmetros como nome, símbolo, oferta, ID, casas decimais, etc., e os registra na saída OP_RETURN. A oferta do token é alocada a UTXOs específicos, que são usados para rastrear os saldos dos tokens Runes. No código, as Runes podem ser configuradas para serem pré-mineradas. Em projetos reais, muitos optam por uma forma sem pré-mineração para garantir a justiça.





2.2 Mintagem. Após a inscrição, as Runes podem ser mineradas por métodos abertos ou fechados. A mintagem aberta permite que qualquer pessoa minte Runes após a inscrição, e qualquer um pode criar uma transação de mintagem para criar um certo número de novas Runes. Novos tokens podem ser criados apenas por meio da mintagem fechada após o cumprimento de certas condições, como a interrupção da mintagem após um período de tempo específico, limitando a oferta do token.





2.3 Transferência/Transação. A transferência das Runes é realizada através do Edict, que transfere as Runes de um proprietário para outro. Usando a função Edict, transferências em lote de Runes, airdrops e a transferência de todas as Runes mineradas para uma única conta podem ser executadas.





2.4 Destruição. As Runes podem ser removidas permanentemente da circulação enviando-as para um endereço não gastável.













O protocolo Ordinals foi introduzido por Casey Rodarmor no final de 2022 como um protocolo de NFTs para o Bitcoin, permitindo a emissão de NFTs na rede Bitcoin sem o uso de contratos inteligentes.





Com base no protocolo Ordinals, o desenvolvedor Domo propôs o padrão BRC-20, também conhecido como o que comumente chamamos de "inscrições", para emissão de tokens fungíveis na rede Bitcoin. Posteriormente, esse padrão causou grande agitação na rede, resultando em um FOMO de mercado. A popularidade das inscrições também gerou um grande número de UTXOs inúteis, causando congestionamento na rede Bitcoin, o que foi criticado por desenvolvedores, incluindo Casey Rodarmor.





Em setembro de 2023, Casey Rodarmor propôs o protocolo Runes, que simplificou a criação e gestão de tokens, reduzindo a sobrecarga na rede Bitcoin causada pelo protocolo BRC-20.









As Runes aprimoram o padrão de token BRC-20 com base no protocolo Ordinals e, até certo ponto, podem ser vistas como uma atualização e melhoria em relação às inscrições.





A principal diferença entre as Runes e as inscrições está no local da gravação. As Runes são gravadas nos dados OP_RETURN, enquanto as inscrições são gravadas nos dados de witness.





Além disso, as diferenças entre os dois são apresentadas na seguinte tabela:

Comparação Runes Inscrições Baseado em UTXO Sim Não Baseado em Ordinals Não Sim Tipo de Token Fungível Fungível Pegada na Blockchain Minimizadas Alta Compatibilidade com Lightning Network Sim Não Mintagem Pública Suportada Suportada









4.1 Carteiras: Assim como as criptomoedas regulares, a gestão das Runes requer aplicativos de carteira específicos. Aplicativos comuns incluem Unisat, Xverse e carteiras Web3 fornecidas por exchanges.





4.2 Launchpads de Runes: Websites para o lançamento e distribuição de projetos e tokens de Runes.





4.3 Mercados de Negociação: Plataformas de NFT como Magic Eden agora suportam a negociação de Runes, tornando-as acessíveis até para iniciantes.





4.4 DeFi: No campo de DeFi do ecossistema das Runes, surgiram tentativas como empréstimos e pontes de Runes (cross-chain). A existência das Runes abriu portas para o desenvolvimento de DeFi na rede Bitcoin.













As Runes do Bitcoin ainda estão em sua fase inicial, sendo principalmente impulsionadas por especulação e negociação, como reconhecido pelo fundador do protocolo Runes, Casey Rodarmor.





Se você deseja participar e investir nas Runes do Bitcoin, pode negociá-las em plataformas especializadas ou usar protocolos de empréstimo para ganhar juros emprestando suas Runes.





É importante observar que as Runes atualmente dependem muito do sentimento do mercado. Quando esse sentimento do mercado desaparecer, suas Runes podem se tornar ilíquidas e impossíveis de negociar, resultando em perdas de investimento. Portanto, antes de se envolver em negociações de Runes, gerencie suas expectativas de risco.









O surgimento das Runes atraiu mais atenção para a rede Bitcoin e trouxe novos casos de uso. As Runes foram recém-introduzidas, e se elas se expandirão para mais casos de uso ou sofrerão mudanças significativas no futuro ainda é incerto. Para o surgimento de novas tecnologias, devemos permanecer pacientes e ver como elas contribuirão, em última instância, para a prosperidade do ecossistema da rede Bitcoin.









Aviso legal: Esta informação não constitui aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter ativos. A MEXC Learn fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A plataforma não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.