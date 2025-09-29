Seu guia das regras de negociação da MEXC para uma negociação Spot eficiente





Na negociação Spot de criptomoedas, além da análise de preço e da escolha de estratégias, também é crucial compreender e seguir as regras de mercado da plataforma. Para os usuários da MEXC, cada par de negociação não apenas apresenta sua própria variação de preço, mas também um conjunto específico de regras de ordem, incluindo montante mínimo de ordem, variação mínima de preço, montante mínimo da ordem e quantidade máxima de ordens abertas para diferentes tipos de ordens. Sem o conhecimento dessas regras, os traders podem enfrentar falhas em ordens em momentos críticos, perdendo oportunidades de mercado.









Ao realizar negociações Spot na MEXC, cada par de negociação possui seu próprio conjunto de regras. Essas regras abrangem aspectos como montante mínimo de ordem, a variação mínima de preço e o montante mínimo total da ordem.





Como diferentes pares de negociação são listados em diferentes mercados spot (como USDT, USDC, BTC ou ETH), os usuários da MEXC devem compreender e cumprir as regras específicas do mercado em que estão negociando. Caso contrário, ordens que não atendam aos requisitos podem não ser executadas.





Na MEXC, os principais mercados de negociação Spot incluem:

Mercado USDT: Pares de negociação cotados em USDT. Por exemplo, BTC/USDT significa negociar BTC com USDT.

Mercado ETH : Pares de negociação cotados em ETH. Por exemplo, MX/ETH significa negociar MX com ETH.

Mercado BTC : Pares de negociação cotados em BTC. Por exemplo, MX/BTC significa negociar MX com BTC.

Mercado USDC : Pares de negociação cotados em USDC. Por exemplo, ETH/USDC significa negociar ETH com USDC.

Mercado USDE : Pares de negociação cotados em USDE. Por exemplo, SOL/USDE significa negociar SOL com USDE.

Mercado EUR : Pares de negociação cotados em EUR. Por exemplo, BTC/EUR significa negociar BTC com EUR.

Mercado BRL : Pares de negociação cotados em BRL. Por exemplo, BTC/BRL significa negociar BTC com BRL.













O montante mínima de ordem refere-se ao menor número de tokens exigido ao enviar uma ordem.

Na MEXC, você pode comprar ou vender criptomoedas em qualquer par de negociação. No entanto, cada ordem deve atender ao requisito mínimo de quantidade; caso contrário, não será executada. Uma vez que a ordem é colocada com sucesso, ela será correspondida e executada pelo sistema.









A variação mínima de quantidade refere-se à menor unidade pela qual a quantidade de uma ordem pode ser ajustada em um determinado par de negociação. Em outras palavras, define a precisão das alterações de quantidade. Exemplo: se a variação mínima for 0,01, então a quantidade da ordem só pode ser aumentada ou reduzida em múltiplos de 0,01.









A variação mínima de preço refere-se à menor unidade pela qual o preço de um par de negociação pode ser ajustado, medida na moeda de cotação desse mercado.

Exemplo: no par MX/USDT , se a variação mínima de preço for 0,1 USDT, o preço do MX só poderá oscilar em múltiplos de 0,1 USDT.









O montante mínimo total de ordem representa o limite básico para a negociação Spot. Ao selecionar um par de negociação e fazer uma ordem de compra, esta deve atender ao montante mínimo total exigido para entrar no processo de correspondência.

Segue abaixo os valores mínimos por mercado:

Mercado USDT: 1 USDT por ordem

Mercado ETH: 0.0001 ETH por ordem

Mercado BTC: 0.000005 BTC por ordem

Mercado USDC: 5 USDC por ordem

Mercado TUSD: 5 TUSD por ordem

Mercado BUSD: 5 BUSD por ordem









Atualmente, a negociação Spot da MEXC oferece suporte a quatro tipos de ordens: Ordem limite, Ordem a Mercado, Ordem Stop-limite e OCO. Ao colocar uma ordem a mercado, existe um limite máximo permitido por ordem. Essa restrição ajuda a evitar flutuações excessivas de preço e garante a estabilidade do mercado. Para mais detalhes sobre os tipos de ordens Spot, consulte: Diferentes tipos de ordens Spot









Ao colocar uma ordem limite, a plataforma define uma quantidade máxima que pode ser registrada por ordem. Esse limite ajuda a reduzir o risco de flutuações extremas de preço ou de liquidez insuficiente durante a negociação.









Ordens condicionais (como ordens stop-limite) também estão sujeitas a limites de quantidade máxima por ordem assim que um preço de disparo é definido. Essa regra foi criada para evitar que grandes negociações causem choques repentinos no mercado quando acionadas









Ao dominar as regras de negociação da MEXC, os traders não apenas reduzem o risco de falhas em ordens causadas por condições não atendidas, mas também conseguem formular estratégias de negociação com maior precisão.





Por exemplo, conhecer a variação mínima de preço ajuda a definir preços de compra e venda de forma mais eficaz, enquanto entender o valor mínimo de ordem evita perder oportunidades devido a montantes de ordem insuficientes.





Além disso, em negociações de grande volume ou de alta frequência, estar ciente antecipadamente dos limites de quantidade por ordem permite otimizar a execução e minimizar atrasos ou slippage causados por restrições do sistema.









Na negociação Spot, especialmente ao executar operações de grande porte ou de curto prazo, as ordens podem falhar caso não atendam às regras de negociação do mercado. Para minimizar esse risco, recomenda-se:

Verificar antecipadamente as regras do par de negociação: Na interface de negociação da MEXC ou no Na interface de negociação da MEXC ou no Centro de Ajuda , consulte o montante mínimo de ordem, variação de preço, valor mínimo de negociação e outros requisitos do par selecionado.

Utilizar o Atendimento ao Cliente oficial e Chat bots: Antes de negociar, confirme os detalhes das regras com o Atendimento Online da MEXC ou com o Chat bot, especialmente ao negociar em diferentes mercados.





