Bitcoin ultrapassa US$ 118.000: Guia para negociar BTC com segurança e eficiência na MEXC

Em 11 de julho de 2025, de acordo com o preço dos Futuros Perpétuos BTCUSDT na plataforma de negociação MEXC, o preço do Bitcoin superou US$ 118.000, atraindo grande atenção global. Este marco reforça ainda mais a posição do Bitcoin no mercado de criptomoedas e despertou um interesse crescente entre investidores individuais.









Para investidores individuais, essa alta de preço apresenta tanto oportunidades quanto riscos. Navegar por essa fase do mercado exige uma abordagem disciplinada, compreensão de como negociar Bitcoin estrategicamente, implementação de práticas sólidas de gerenciamento de risco e escolha de uma plataforma de negociação confiável.





Como uma exchange de criptomoedas reconhecida globalmente, a MEXC oferece um conjunto abrangente de recursos de negociação, taxas competitivas e um ambiente seguro, tornando-se a escolha preferida de muitos investidores. Este artigo fornece uma visão profissional de como investidores individuais podem negociar Bitcoin eficientemente na MEXC, além de estratégias práticas e insights essenciais sobre gerenciamento de risco.









Entre as muitas exchanges globais de criptomoedas, a MEXC se destaca por suas vantagens únicas, atraindo um grande número de investidores - especialmente traders individuais. Aqui estão os principais motivos para escolher a MEXC:









A MEXC oferece uma interface fácil de usar e acessível, mesmo para iniciantes. Seja para comprar, vender ou explorar outras funções de negociação, a plataforma fornece orientações claras em todo o processo.









Negociação Spot: Os investidores podem comprar ou vender Bitcoin diretamente com um processo simples e direto.









Negociação de Futuros Perpétuos: Ao assumir posições longas ou curtas, os investidores podem lucrar tanto com a alta quanto com a queda do preço do Bitcoin. Da mesma forma, a negociação com alavancagem está disponível, ideal para investidores experientes que buscam ampliar seus retornos.









Taxas competitivas: A MEXC oferece algumas das taxas mais competitivas do setor, sendo ideal para traders de alta frequência.





Liquidez profunda: Com forte profundidade de mercado, a MEXC garante que os usuários possam executar negociações aos melhores preços, minimizando o risco de slippage.









A MEXC emprega uma arquitetura de segurança multicamadas, incluindo armazenamento em cold wallets e autenticação de dois fatores (2FA), para proteger os ativos dos usuários.









Para novos usuários, a MEXC fornece materiais de aprendizagem abrangentes, como tutoriais de negociação, análise de mercado e notícias em tempo real, ajudando os investidores a construir rapidamente seu conhecimento.









Para investidores individuais, negociar Bitcoin na MEXC começa com os seguintes passos:





Cadastrar-se. Insira seu endereço de e-mail ou número de telefone e defina uma senha segura. Para garantir a segurança da conta e acessar todos os recursos de negociação, complete a verificação de identidade (KYC) enviando a documentação necessária. Visite o site oficial da MEXC e clique em. Insira seu endereço de e-mail ou número de telefone e defina uma senha segura. Para garantir a segurança da conta e acessar todos os recursos de negociação, complete a verificação de identidade (KYC) enviando a documentação necessária.









1) Depósito em moeda fiduciária

Os usuários podem comprar USDT (uma stablecoin) usando métodos de pagamento tradicionais, como cartão de crédito ou transferência bancária, e depois usar o USDT para negociar Bitcoin.





2) Depósito em criptomoeda

Se você já possui outras criptomoedas, pode transferi-las diretamente para sua carteira na MEXC e convertê-las em USDT na plataforma.









A MEXC oferece diversas opções de negociação adaptadas a diferentes estratégias:





Negociação no Spot: Navegue até o par BTC/USDT, insira o valor desejado e realize uma ordem de compra.

Negociação com alavancagem: Utilize alavancagem para potencialmente aumentar seus retornos - adequado para traders experientes que entendem os riscos.

Negociação de Futuros Perpétuos: Negocie contratos que permitem lucrar tanto em mercados de alta quanto de baixa - ideal para traders de curto prazo ou ativos.









Com o Bitcoin ultrapassando US$ 118.000, um novo recorde histórico, os investidores individuais enfrentam oportunidades significativas, mas também riscos notáveis. As seguintes estratégias podem ajudar a navegar nesse mercado dinâmico com mais eficiência:









Entrada escalonada: Em vez de alocar todo o capital de uma vez, considere dividi-lo em partes menores e executar compras em diferentes níveis de preço. Essa estratégia ajuda a reduzir o custo médio de entrada e mitiga o risco de timing.





Saída escalonada: Conforme o preço do Bitcoin sobe, realizar lucros gradualmente permite ganhos consistentes, mantendo parte da exposição para aproveitar possíveis altas adicionais.









A MEXC oferece recursos integrados de gerenciamento de risco para ajudar a proteger o capital durante períodos de alta volatilidade:





Ordens de Take-Profit (TP): Fecham automaticamente uma posição quando o preço atinge um nível de lucro predeterminado.





Ordens de Stop-Loss (SL): Fecham automaticamente uma posição se o preço cair para um limite especificado, limitando perdas potenciais.













Embora a alavancagem possa aumentar os retornos potenciais, ela também eleva significativamente o risco de liquidação. Recomenda-se que investidores individuais usem níveis conservadores de alavancagem (ex.: 2x a 3x) para reduzir a exposição a movimentos adversos e proteger seu capital.













Gerencie o FOMO (Fear of Missing Out): Evite tomar decisões impulsivas com base em altas rápidas de preço. Baseie-se em análises técnicas e mantenha-se fiel a uma estratégia pré-definida.





Mantenha a calma durante flutuações do mercado: Dada a volatilidade inerente do Bitcoin, disciplina emocional e uma mentalidade racional são essenciais para o sucesso a longo prazo.













Investidores podem adotar a estratégia de média de custo em dólar (DCA), investindo um valor fixo em Bitcoin regularmente (ex.: semanal ou mensalmente), para mitigar o impacto da volatilidade. Essa abordagem é ideal para quem acredita no valor do Bitcoin a longo prazo.









A negociação de curto prazo envolve o uso de ferramentas de análise técnica, como médias móveis, padrões de candlestick e o indicador RSI. Essa abordagem é mais adequada para investidores com experiência em análise de mercado, que buscam lucrar com flutuações frequentes de preço.









A arbitragem envolve explorar diferenças de preço entre os mercados Spot e Futuros. Por exemplo, quando o preço no mercado Spot está abaixo do preço no mercado de Futuros, os investidores podem comprar ativos no Spot a um preço mais baixo e vender Futuros simultaneamente a um preço mais alto.









Seja você um iniciante ou um trader experiente, um gerenciamento de risco eficaz é fundamental ao negociar Bitcoin:









Recomenda-se destinar apenas 20% a 30% do capital total de investimento para negociação de Bitcoin, enquanto o restante deve ser diversificado em outros ativos ou mantido como reserva para se preparar para eventos inesperados do mercado.









Comprar e vender frequentemente em resposta à volatilidade do mercado pode aumentar os custos de transação e fazer você perder oportunidades. Negocie com disciplina e paciência.









Antes de entrar em qualquer operação, determine sua perda máxima aceitável (ex.: 5% a 10%). Se o limite for atingido, feche a posição decisivamente para evitar perdas maiores.









A MEXC oferece uma variedade de recursos educacionais que investidores individuais devem aproveitar:





Relatórios de análise de mercado: Entenda as tendências e possíveis riscos relacionados ao Bitcoin.





Tutoriais em vídeo: Aprenda a usar os recursos da plataforma, como configurar ordens TP/SL e aplicar ferramentas de análise técnica.





Interação na comunidade: Participe dos grupos oficiais da MEXC no Participe dos grupos oficiais da MEXC no Telegram ou Discord para trocar conhecimentos com outros investidores.









Após a superação do nível de US$ 118.000, o futuro do Bitcoin tornou-se um dos principais tópicos de interesse no mercado. Por um lado, a incerteza econômica global pode reforçar seu papel como ativo de proteção (ou "ouro digital"), atraindo mais capital como hedge. Por outro, a crescente demanda institucional, especialmente por meio de ETFs de Bitcoin, está fortalecendo sua posição como uma ponte entre o sistema financeiro tradicional e o ecossistema de ativos digitais.









A ascensão do bitcoin para US$ 118.000 representa uma oportunidade atraente para investidores de varejo participarem do mercado de ativos digitais. Ao utilizar a plataforma segura e eficiente da MEXC, os investidores podem acessar a negociação de bitcoin com confiança. No entanto, para navegar com sucesso neste mercado em evolução, é essencial implementar uma gestão de riscos eficaz, adotar estratégias de negociação bem estruturadas e aprimorar continuamente o conhecimento e as habilidades pessoais. Seja na busca de estratégias de investimento de longo prazo ou de negociação de curto prazo, o mercado de bitcoin apresenta tanto oportunidades quanto desafios. Com uma abordagem disciplinada e informada, os investidores de varejo têm o potencial de obter retornos substanciais.





Para apoiar ainda mais os usuários, a MEXC lançou o evento Festa dos Traders com taxa 0 , permitindo que os participantes reduzam significativamente seus custos de negociação e verdadeiramente "economizem mais, negociem mais e ganhem mais". Esta promoção não apenas melhora a eficiência de custos, mas também capacita os usuários a permanecerem ágeis em mercados em rápida mudança e a aproveitar oportunidades valiosas de investimento em tempo real.





Leitura recomendada:

Por que escolher os Futuros da MEXC? Explore as vantagens e os recursos exclusivos dos Futuros da MEXC para ajudá-lo a se destacar no mercado de Futuros.

Como participar do M-Day Aprenda as etapas específicas e as dicas essenciais para participar do M-Day, onde são distribuídos diariamente mais de 70.000 USDT em bônus de Futuros.

Tutorial de negociação de Futuros na MEXC (Aplicativo) Um guia detalhado da interface de negociação de Futuros no aplicativo da MEXC, projetado para ajudar os usuários a começar sem dificuldades e negociar com confiança.





Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimentos, impostos, jurídico, financeiro, contábil ou qualquer outro serviço relacionado, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece essas informações apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.



