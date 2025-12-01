Preço de Yield Protocol hoje

O preço ao vivo de Yield Protocol (YIELD) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YIELD para USD é de -- por YIELD.

Yield Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 33,393, com um fornecimento em circulação de 71.45M YIELD. Nas últimas 24 horas, YIELD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.547757, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, YIELD movimentou-se -- na última hora e +3.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Yield Protocol (YIELD)

Capitalização de mercado $ 33.39K$ 33.39K $ 33.39K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 65.74K$ 65.74K $ 65.74K Fornecimento Circulante 71.45M 71.45M 71.45M Fornecimento total 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238

