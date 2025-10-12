Informações de preço de Yee Token (YEE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00226302 $ 0.00226302 $ 0.00226302 Mínimo 24h $ 0.00270893 $ 0.00270893 $ 0.00270893 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00226302$ 0.00226302 $ 0.00226302 Máximo 24h $ 0.00270893$ 0.00270893 $ 0.00270893 Máximo histórico $ 0.01400444$ 0.01400444 $ 0.01400444 Menor preço $ 0.00018127$ 0.00018127 $ 0.00018127 Variação de Preço (1h) -0.19% Alteração de Preço (1D) -9.19% Variação de Preço (7d) +20.96% Variação de Preço (7d) +20.96%

O preço em tempo real de Yee Token (YEE) é $0.00239074. Nas últimas 24 horas, YEE foi negociado entre a mínima de $ 0.00226302 e a máxima de $ 0.00270893, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de YEE é $ 0.01400444, enquanto o mais baixo é $ 0.00018127.

Em termos de desempenho de curto prazo, YEE variou -0.19% na última hora, -9.19% nas últimas 24 horas e +20.96% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Yee Token (YEE)

Capitalização de mercado $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Yee Token é $ 2.39M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YEE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.39M.