Preço de XVGBASE hoje

O preço ao vivo de XVGBASE (XVGBASE) hoje é $ 0.00006736, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XVGBASE para USD é de $ 0.00006736 por XVGBASE.

XVGBASE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 670,144, com um fornecimento em circulação de 9.95B XVGBASE. Nas últimas 24 horas, XVGBASE foi negociado entre $ 0.00006684 (mínimo) e $ 0.00007412 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0002596, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002402.

No desempenho de curto prazo, XVGBASE movimentou-se -0.20% na última hora e -39.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de XVGBASE (XVGBASE)

A capitalização de mercado atual de XVGBASE é $ 670.14K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XVGBASE é 9.95B, com um fornecimento total de 9948999999.41134. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 670.14K.