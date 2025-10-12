O que é WrongCoin (WRONG)

Wrongcoin ($WRONG) is a community-driven, meme-based cryptocurrency built on the Solana blockchain, embracing the absurdity of being the "wrong" choice in a market full of overhyped projects. It leans into humor, transparency, and community engagement, with no promises of utility beyond fostering a fun, ironic ecosystem. Wrongcoin doesn't pretend to solve world hunger or revolutionize finance. It's a self-aware experiment in community-driven absurdity, offering a refreshing break from overhyped crypto projects. By embracing its "wrongness," it creates a unique niche for meme enthusiasts, crypto degens, and those who love a good laugh.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre WrongCoin (WRONG) Quanto vale hoje o WrongCoin (WRONG)? O preço ao vivo de WRONG em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de WRONG para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de WRONG para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de WrongCoin? A capitalização de mercado de WRONG é $ 12.18K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de WRONG? O fornecimento circulante de WRONG é de 999.80M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WRONG? WRONG atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WRONG? WRONG atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de WRONG? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WRONG é -- USD . WRONG vai subir ainda este ano? WRONG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WRONG para uma análise mais detalhada.

