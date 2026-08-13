Preço de Wrapped Ever (WEVER)
O preço ao vivo de Wrapped Ever (WEVER) hoje é $ 0.066263, com uma variação de 2,102.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WEVER para USD é de $ 0.066263 por WEVER.
Wrapped Ever ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,058,799, com um fornecimento em circulação de 15.98M WEVER. Nas últimas 24 horas, WEVER foi negociado entre $ 0.0030483 (mínimo) e $ 0.066316 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.237904, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00223139.
No desempenho de curto prazo, WEVER movimentou-se -- na última hora e +2,007.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 209.72.
A capitalização de mercado atual de Wrapped Ever é $ 1.06M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 209.72. A oferta em circulação de WEVER é 15.98M, com um fornecimento total de 15978799.497515792. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.06M.
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+2,102.30%
+2,007.33%
+2,007.33%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Wrapped Ever em USD foi de $ +0.063254.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Wrapped Ever em USD foi de $ +0.8401059698.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Wrapped Ever em USD foi de $ +0.8072387134.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Wrapped Ever em USD foi de --.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.063254
|+2,102.30%
|30 dias
|$ +0.8401059698
|+1,267.84%
|60 dias
|$ +0.8072387134
|+1,218.23%
|90 dias
|--
|--
Em 2040, o preço de Wrapped Ever pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço de hoje de Wrapped Ever (WEVER)?
O preço em tempo real é R$0.33207249713817381000, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de 2102.30%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.
Quantos tokens de WEVER estão em circulação?
A oferta em circulação de WEVER é de 15978799.497515792, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.
Quantos detentores possuem atualmente Wrapped Ever?
Há uma estimativa de -- detentores únicos de WEVER nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.
Qual é a capitalização de mercado de Wrapped Ever hoje?
A capitalização de mercado está em R$5306098.84697948013000, posicionando Wrapped Ever na posição #-- mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.
Quão ativamente WEVER está sendo negociado hoje?
Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.
O que está impulsionando a recente movimentação de Wrapped Ever?
A recente variação de preço de 2102.30% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
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