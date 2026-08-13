Preço de Wrapped BCH hoje

O preço ao vivo de Wrapped BCH (WBCH) hoje é $ 211.91, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WBCH para USD é de $ 211.91 por WBCH.

Wrapped BCH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 310,894, com um fornecimento em circulação de 1.47K WBCH. Nas últimas 24 horas, WBCH foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 725.37, enquanto a mínima histórica foi de $ 87.75.

No desempenho de curto prazo, WBCH movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.93.

Informações de mercado de Wrapped BCH (WBCH)

Capitalização de mercado $ 310.89K$ 310.89K $ 310.89K Volume (24h) $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 310.89K$ 310.89K $ 310.89K Fornecimento Circulante 1.47K 1.47K 1.47K Fornecimento total 1,467.893769882635 1,467.893769882635 1,467.893769882635

A capitalização de mercado atual de Wrapped BCH é $ 310.89K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.93. A oferta em circulação de WBCH é 1.47K, com um fornecimento total de 1467.893769882635. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 310.89K.