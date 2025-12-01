Preço de WLF TOKEN hoje

O preço ao vivo de WLF TOKEN (WLF) hoje é $ 0.00090897, com uma variação de 0.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WLF para USD é de $ 0.00090897 por WLF.

WLF TOKEN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,856,884, com um fornecimento em circulação de 3.14B WLF. Nas últimas 24 horas, WLF foi negociado entre $ 0.000903 (mínimo) e $ 0.00091118 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0021434, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000412.

No desempenho de curto prazo, WLF movimentou-se +0.00% na última hora e -25.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de WLF TOKEN (WLF)

Capitalização de mercado $ 2.86M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.18M Fornecimento Circulante 3.14B Fornecimento total 20,000,000,000.0

