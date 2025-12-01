Preço de whatever hoje

O preço ao vivo de whatever (WHATEVER) hoje é --, com uma variação de 1.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WHATEVER para USD é de -- por WHATEVER.

whatever ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 381,150, com um fornecimento em circulação de 999.96M WHATEVER. Nas últimas 24 horas, WHATEVER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0026641, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WHATEVER movimentou-se -- na última hora e -1.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de whatever (WHATEVER)

Capitalização de mercado $ 381.15K$ 381.15K $ 381.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 381.15K$ 381.15K $ 381.15K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,955,432.406069 999,955,432.406069 999,955,432.406069

