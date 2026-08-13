Preço de WEED Token hoje

O preço ao vivo de WEED Token (WEED) hoje é $ 0, com uma variação de 0.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WEED para USD é de $ 0 por WEED.

WEED Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 115,349, com um fornecimento em circulação de 116.17M WEED. Nas últimas 24 horas, WEED foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.502099, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WEED movimentou-se -0.07% na última hora e +2.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.60.

Informações de mercado de WEED Token (WEED)

Capitalização de mercado $ 115.35K$ 115.35K $ 115.35K Volume (24h) $ 1.60$ 1.60 $ 1.60 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 115.35K$ 115.35K $ 115.35K Fornecimento Circulante 116.17M 116.17M 116.17M Fornecimento total 116,165,611.104695 116,165,611.104695 116,165,611.104695

A capitalização de mercado atual de WEED Token é $ 115.35K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.60. A oferta em circulação de WEED é 116.17M, com um fornecimento total de 116165611.104695. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 115.35K.