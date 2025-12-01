Preço de WAVE hoje

O preço ao vivo de WAVE (WAV) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAV para USD é de -- por WAV.

WAVE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 57,218, com um fornecimento em circulação de 349.91M WAV. Nas últimas 24 horas, WAV foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02539264, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WAV movimentou-se -- na última hora e -15.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de WAVE (WAV)

Capitalização de mercado $ 57.22K$ 57.22K $ 57.22K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 163.52K$ 163.52K $ 163.52K Fornecimento Circulante 349.91M 349.91M 349.91M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de WAVE é $ 57.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAV é 349.91M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 163.52K.