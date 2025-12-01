Preço de Vortex hoje

O preço ao vivo de Vortex (VORTEX) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VORTEX para USD é de -- por VORTEX.

Vortex ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,230.86, com um fornecimento em circulação de 10.00B VORTEX. Nas últimas 24 horas, VORTEX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VORTEX movimentou-se -- na última hora e +5.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Vortex (VORTEX)

Capitalização de mercado $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Vortex é $ 11.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VORTEX é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.23K.