Preço de UPTOBER hoje

O preço ao vivo de UPTOBER (UPTOBER) hoje é --, com uma variação de 3.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UPTOBER para USD é de -- por UPTOBER.

UPTOBER ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 70,025, com um fornecimento em circulação de 903.34M UPTOBER. Nas últimas 24 horas, UPTOBER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00416857, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UPTOBER movimentou-se -0.44% na última hora e +15.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UPTOBER (UPTOBER)

Capitalização de mercado $ 70.03K$ 70.03K $ 70.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 70.03K$ 70.03K $ 70.03K Fornecimento Circulante 903.34M 903.34M 903.34M Fornecimento total 903,336,464.271305 903,336,464.271305 903,336,464.271305

A capitalização de mercado atual de UPTOBER é $ 70.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UPTOBER é 903.34M, com um fornecimento total de 903336464.271305. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 70.03K.