Preço de Unit Plasma hoje

O preço ao vivo de Unit Plasma (UXPL) hoje é $ 0.212038, com uma variação de 1.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UXPL para USD é de $ 0.212038 por UXPL.

Unit Plasma ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 76,114,612, com um fornecimento em circulação de 360.06M UXPL. Nas últimas 24 horas, UXPL foi negociado entre $ 0.204417 (mínimo) e $ 0.216137 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.57, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.17661.

No desempenho de curto prazo, UXPL movimentou-se -0.00% na última hora e +9.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Unit Plasma (UXPL)

Capitalização de mercado $ 76.11M$ 76.11M $ 76.11M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.11B$ 2.11B $ 2.11B Fornecimento Circulante 360.06M 360.06M 360.06M Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Unit Plasma é $ 76.11M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UXPL é 360.06M, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.11B.