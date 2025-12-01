Preço de Unchained hoje

O preço ao vivo de Unchained (UNCHAINED) hoje é --, com uma variação de 1.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UNCHAINED para USD é de -- por UNCHAINED.

Unchained ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,131, com um fornecimento em circulação de 999.91M UNCHAINED. Nas últimas 24 horas, UNCHAINED foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UNCHAINED movimentou-se -0.19% na última hora e -17.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Unchained (UNCHAINED)

Capitalização de mercado $ 22.13K$ 22.13K $ 22.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.13K$ 22.13K $ 22.13K Fornecimento Circulante 999.91M 999.91M 999.91M Fornecimento total 999,907,427.0 999,907,427.0 999,907,427.0

