Qual é o preço atual de TrustFi Network?

TrustFi Network está sendo negociado a R$0.0111698138773982493000, com uma variação de preço de -0.32% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de TrustFi Network é de R$2.62396345471552896000, enquanto o ATL é de R$0.0104466364647383229000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de TFI hoje?

A capitalização de mercado está em R$1103066.03522488164000, colocando o ativo no #5628 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de TrustFi Network?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com TFI.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 49879400.0 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria TrustFi Network se enquadra?

TrustFi Network faz parte da classificação BNB Chain Ecosystem,Launchpad, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de TFI?

Operar na rede -- permite que TFI aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.