Preço de TriasLab hoje

O preço ao vivo de TriasLab (TRIAS) hoje é $ 0.724592, com uma variação de 2.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRIAS para USD é de $ 0.724592 por TRIAS.

TriasLab ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,245,924, com um fornecimento em circulação de 10.00M TRIAS. Nas últimas 24 horas, TRIAS foi negociado entre $ 0.687646 (mínimo) e $ 0.757942 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 31.7, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.391767.

No desempenho de curto prazo, TRIAS movimentou-se -1.05% na última hora e -2.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TriasLab (TRIAS)

Capitalização de mercado $ 7.25M$ 7.25M $ 7.25M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.25M$ 7.25M $ 7.25M Fornecimento Circulante 10.00M 10.00M 10.00M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

