Preço de TrendBot hoje

O preço ao vivo de TrendBot (TRENDBOT) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRENDBOT para USD é de -- por TRENDBOT.

TrendBot ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,169.35, com um fornecimento em circulação de 1.00B TRENDBOT. Nas últimas 24 horas, TRENDBOT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02383769, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TRENDBOT movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TrendBot (TRENDBOT)

Capitalização de mercado $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de TrendBot é $ 14.17K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TRENDBOT é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.17K.