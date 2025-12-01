Preço de Touch Grass hoje

O preço ao vivo de Touch Grass (TOUCHGRASS) hoje é $ 0.00009232, com uma variação de 0.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TOUCHGRASS para USD é de $ 0.00009232 por TOUCHGRASS.

Touch Grass ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 91,068, com um fornecimento em circulação de 986.48M TOUCHGRASS. Nas últimas 24 horas, TOUCHGRASS foi negociado entre $ 0.00009184 (mínimo) e $ 0.00009449 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00012733, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00007789.

No desempenho de curto prazo, TOUCHGRASS movimentou-se +0.28% na última hora e -1.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Touch Grass (TOUCHGRASS)

Capitalização de mercado $ 91.07K$ 91.07K $ 91.07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 91.07K$ 91.07K $ 91.07K Fornecimento Circulante 986.48M 986.48M 986.48M Fornecimento total 986,481,633.435949 986,481,633.435949 986,481,633.435949

A capitalização de mercado atual de Touch Grass é $ 91.07K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TOUCHGRASS é 986.48M, com um fornecimento total de 986481633.435949. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 91.07K.