Preço de TIME hoje

O preço ao vivo de TIME (TIME) hoje é --, com uma variação de 0.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TIME para USD é de -- por TIME.

TIME ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 124,669, com um fornecimento em circulação de 465.34B TIME. Nas últimas 24 horas, TIME foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TIME movimentou-se +0.19% na última hora e +2.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TIME (TIME)

Capitalização de mercado $ 124.67K$ 124.67K $ 124.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 124.67K$ 124.67K $ 124.67K Fornecimento Circulante 465.34B 465.34B 465.34B Fornecimento total 465,341,068,330.0909 465,341,068,330.0909 465,341,068,330.0909

