Informações de preço de TikTrix (TRIX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.096491 Máximo 24h $ 0.111394 Máximo histórico $ 0.258948 Menor preço $ 0.05795 Variação de Preço (1h) +0.61% Alteração de Preço (1D) +13.46% Variação de Preço (7d) +38.51%

O preço em tempo real de TikTrix (TRIX) é $0.111201. Nas últimas 24 horas, TRIX foi negociado entre a mínima de $ 0.096491 e a máxima de $ 0.111394, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TRIX é $ 0.258948, enquanto o mais baixo é $ 0.05795.

Em termos de desempenho de curto prazo, TRIX variou +0.61% na última hora, +13.46% nas últimas 24 horas e +38.51% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TikTrix (TRIX)

Capitalização de mercado $ 9.67M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 222.40M Fornecimento Circulante 86.99M Fornecimento total 2,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de TikTrix é $ 9.67M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TRIX é 86.99M, com um fornecimento total de 2000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 222.40M.